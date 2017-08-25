/В России/

Более 2 миллионов граждан Ростовской области зарегистрированы на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Это говорит о востребованности портала, который «Ростелеком» как единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства развивает совместно с региональным министерством связи.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области: «Сейчас на портале зарегистрировано более 2-х миллионов жителей области. Только за прошлый год зарегистрировалось более миллиона человек. Общее количество в 2,5 раза превысило результаты 2015-го и в 5 раз – 2014 года. Мы рассчитываем, что к концу года 60% жителей области станут пользователями системы электронных госуслуг».

С начала года жители Дона подали более 100 тысяч заявок на запись в лечебно-профилактические учреждения. Оказано более 70 тысяч социальных услуг и услуг, оказываемых органами ЗАГС. Сегодня в электронной форме на портале госуслуг доступно 119 региональных и 38 типовых муниципальных услуг. В процессе перевода находятся еще 46.

Кроме того, в Ростовской области работает приложение «Госуслуги Ростовской области в социальных сетях». Разработка позволяет пользователям через соцсеть «ВКонтакте» направить заявку на получение услуг и сервисов. С ее помощью граждане могут запросить информацию по штрафам, налогам и сразу произвести их оплату, записаться на интерактивный прием к главе донского региона, на прием к главе администрации города Ростова-на-Дону, оставить своё обращение с помощью сервисов «Благоустройство города» или «Активный ростовчанин», а также записаться в МФЦ.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня жители Ростовской области активно используют электронные формы получения госуслуг. Это экономит личное время и силы. «Ростелеком» совместно с мининформсвязи Ростовской области постоянно работает над механизмом повышения качества получаемых услуг и популяризации портала».

В каждом из 55 муниципальных образований области действуют собственные планы-графики проведения мероприятий. Проводятся дни госуслуг, лекции и семинары, мастер-классы и конкурсы для молодежи.

Для завершения процесса регистрации на портале и активации учетной записи в Ростовской области действуют более 700 центров.

Источник: Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком»