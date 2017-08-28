Энергетики готовят ЛЭП Юго-Западного энергорайона к зиме

/В России/

Энергетики уже заменили 11 дефектных опор, заменят еще 95 комплектов линейно-сцепной арматуры и более 10 км грозозащитного троса.

– Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, понизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок, – отметил директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. – Мы формируем график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Выполнение ремонтных работ повысит надежность электроснабжения более 35 тысяч бытовых потребителей, 46 социальных объектов и ряда крупных предприятий Новороссийского, Анапского и Крымского районов края.