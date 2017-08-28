Объявлен отбор претендентов 2-й ежегодной премии «Почётный Академик ВРАЛ»

/В России/

ВРуническая Академия Лженаук (сокращённо ВРАЛ) совместно с комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии Наук объявляют о старте первого этапа (Полуфинала) 2-й ежегодной премии «Почётный Академик ВРАЛ». Этого престижного звания удостаиваются только лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку.

Академия и соответствующая премия учреждены в 2016 году научно-просветительским порталом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и Фонд «Эволюция».

Академия ВРАЛ по-настоящему народная: кандидатов в академики выбирают читатели научно-популярных ресурсов посредством интернет-голосования, проходящего в сообществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в Фейсбуке и ВКонтакте.

Выдвигать кандидатуры могут все желающие. Тематика не имеет значения: фолкхистори, любительская лингвистика, парапсихология, креационизм, антиГМО, ВИЧ-диссидентство, пирамидиотство или уфоложество — в академии рады всем.

Неподкупное жюри отберёт 10 самых популярных кандидатур и 20 сентября опубликует их список в соцсетях, после чего начнётся второй тур голосования. В финал выйдет тройка достойнейших, а победитель будет выбран в рамках торжественной церемонии на Форуме «Учёные против мифов-5» 21 октября в Москве. Кому же достанется главный приз – Грустный Рептилоид? Узнаем в октябре!

По имеющейся у нас инсайдерской информации, мероприятие планирует посетить пингвинопитек.

Напомним, что в прошлом году в финал престижной премии вышли математик Анатолий Фоменко и сатирик Михаил Задорнов, а Грустного Рептилоида и диплом почётного академика получила Ирина Ермакова, главная активистка российского анти-ГМО движения.

ВНИМАНИЕ: По правилам премии, чтобы новые достойные лица могли проявить себя, в этом году А. Фоменко, М. Задорнов и И. Ермакова в отборочном туре участия не принимают.

Источник: АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ