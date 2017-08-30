Минпромторг изучает вопрос импортозамещения сырья для духов и косметики

/В России/

В Минпромторге хотят узнать, а возможно ли заменить импортное сырья для производства косметики и духов российскими аналогами. С одной стороны, у российских производителей хорошие позиции на рынке, с другой, создавать новые производства слишком дорого. Участники рынка пока относятся к инициативе скептически. Слишком высока цена входа на этот рынок. Кроме того, их смущает высокая цена и качество российских компонентов. Сообщает Sputnik Президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова верит, что российская парфюмерия может конкурировать с импортной.

«У российской парфюмерии есть своя ниша, и она довольно востребована. Парфюмерия, как и любой другой продукт, имеет несколько уровней. Есть у нас марки, которые доступны каждому. Есть парфюмерия «люкс», которая достаточно хорошо пахнет, чтобы быть человеком воспитанным и культурным, а есть авторская парфюмерия. Мы занимаемся авторской парфюмерией и делаем парфюмерные истории. Потребитель находится сам, когда узнает, что в России есть парфюмерия, каждому интересно попробовать, что это такое. И когда люди пробуют, тогда удивляются: неужели у нас есть замена импортным духам? Кто-то мне говорит, что больше никогда не будет покупать за границей, поскольку знает, что в России есть лучше. Наша стоит от 100 рублей за миллилитр, то есть, флакончик 100 мл будет стоить 10 тысяч рублей. Конечно, это дорого, но, это не для всех, а наращивая объемы можно снижать стоимость. Есть вещества, которые мы в принципе не можем в России вырастить. Но, зато мы можем сделать свой парфюм, и российская парфюмерия сможет конкурировать. Парфюм в принципе всегда был признаком роскоши. Это деньги на ветер, показатель того, что у человека есть деньги, которые он может спустить для того, чтобы показать окружающим, что он хорошо пахнет. Это пошло еще со времен древних римлян. Сейчас, когда парфюм стал более доступен, пахнуть хорошо - это значит пахнуть недолго и несильно. Если от тебя за километр разит, и пахнешь ты в течение дня этим парфюмом, значит у тебя нет денег

на дорогой парфюм», - объяснила парфюмер.

Фото: кадр из фильма "Парфюмер" драматический фильм 2006 года по одноимённому роману Патрика Зюскинда.