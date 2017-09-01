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Для уничтожения американской белой бабочки в Новороссийске проведут дополнительную обработку деревьев

В текущем году температурный режим благоприятен для американской белой бабочки и тли, поэтому с июня по август зелёные насаждения в городе обрабатывались уже дважды.

При контрольных обследованиях на муниципальных землях вредители были зафиксированы на улицах Энгельса, Шаумяна, Элеваторной, Жуковского (в районе ж/д вокзала) и на площади Героев. По графику обработок зелёных насаждений работы проводила подрядная организация ООО «Дезфикс» в ночное время суток, чтобы не доставлять неудобств жителям и гостям города. Однако этих мер оказалось недостаточно. С сегодняшнего дня к работам по обработке деревьев и кустов подключится ещё одна подрядная организация ООО «Астон-М».

Как пояснили специалисты УЖКХ города, после третьей химической обработки инсектицидами карантинные объекты будут вновь обследованы, тогда останется последний способ борьбы с вредоносным насекомым – механически срезать и уничтожать гнёзда вредителя.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / В России

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  1. Я 01.09.2017 16:17 Ответить
    Распилить бюджет никогда не поздно! бабочка освобождает место под очередной ТРЦ ну и помогает пилить бюджет. Крайне полезная в хозяйстве скотина.
  2. Водитель 01.09.2017 15:59 Ответить
    Поздно нафиг..... когда все сожрано, опомнились.. (((
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