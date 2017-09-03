/В России/

Власти Геленджика запретили проведение в городе гей-парада

В администрации Геленджика прокомментировали отказ в проведении публичных мероприятий, направленных на привлечение российских и иностранных гомосексуальных туристов и превращение города Геленджика в главный гей-курорт России.

 - Даже трудно представить, откуда берутся такие безудержные идеи у людей, и на что они рассчитывают, подавая подобные уведомления, - рассказал Максим Жмутский, руководитель пресс-службы  администрации Геленджика. Хочу заявить, что господину Алексееву, главному инициатору гей-парада, администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик направлен официальный отказ в проведении мероприятий. Это никакой не секрет, скан письма свободно «гуляет» по Интернету.

         Напомним, что ранее, 22 августа 2017 года, в администрацию Геленджика поступило уведомление о проведении вышеуказанных публичных мероприятий. После того как данный факт получил публичную огласку, он вызвал общественный резонанс: геленджичане высказывали массу негодования и протестов в адрес организаторов.

         - Столько негативных отзывов со стороны геленджичан и гостей курорта, сколько публиковалось в Интернете в адрес Алексеева и его сподвижников, я никогда не видел, - поделился Жмутский. Боюсь и подумать, чтобы было бы, если бы эти «товарищи» вышли на улицы Геленджика. Люди у нас пропагандируют традиционные ценности. Семья – это главное, что есть у человека. А вот эти все «игры» пусть и дальше творятся в испанском Сиджесе.    

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / В России

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