Липкинские поминовения – одна из важных трагических памятных дат для кубанского казачества

/В России/

Казаки и Черноморского казачьего округа и Таманского отдела вспоминают подвиг своих предков на Георгиевском посту вблизи станицы Неберджаевской. 155 лет назад на этом месте 37 отважных казаков 6-го пешего Кубанского казачьего батальона отразили натиск более трех тысяч горцев, пав смертью храбрых, но, не пропустив врага на родную землю. Традиционно казаки - черноморцы проводят торжественный митинг непосредственно на месте сражения где у Георгиевского поста, в конце 19 века был поставлен памятник. Здесь же покоятся останки казаков, сгоревших заживо в укреплении поста. Казаки-таманцы собираются на построение в станице Неберджаевской у братской могилы, где были захоронены тела 17 казаков и жены начальника поста сотника Ефима Горбатко – Марьяны.

Этот год – особенный, юбилейный, поэтому и провести Липкинские поминовения решили по-особенному. Рано утром казаки Черноморского казачьего округа, как всегда собрались на митинг у Георгиевского поста. Панихиду по воинам-казакам отслужил духовный наставник Новороссийских казаков – настоятель казачьего храма Святого благоверного князя Александра Невского, председатель отдела по взаимодействию с казачеством г. Новороссийска протоирей Василий Симора. На ряду с казаками Геленджикского, Новороссийского и Туапсинского районных казачьих обществ, в мероприятии принял участие взвод почетного караула морской пехоты Новороссийской военно-морской базы во главе с заместителем командира базы полковником Сергеем Аксариным. Традиционно в Липкинских поминовениях принял участие потомственный казак, казачий полковник, депутат государственной Думы Владимир Синяговский. От администрации города поминовения посетил глава Восточного района Алексей Гурский.

- В этом году принято решение совершить автопробег от места сражения до места захоронения защитников Георгиевского поста, - поделился планами окружной атаман Сергей Савотин. Эти места пропитаны кровью героев многих воин. По пути следования до станицы Неберджаевской находятся еще два памятных места: братская могила краснофлотцев 142 отдельного батальона морской пехоты 255 бригады морской пехоты, погибшие 75 лет назад, и могила неизвестному солдату, у которых мы остановимся, возложим венки и почтим их память минутой молчания.

После панихиды и присяги казаков-новобранцев, 34 машины – внедорожника выдвинулись к месту захоронения героев. Дорога извилистая и труднопроходимая, местами приходилось форсировать реку, но казаки с честью прошли этот путь. На местах захоронения бойцов второй мировой войны атаман округа Сергей Савотин щедро делился информацией, которую удалось собрать о солдатах, лежащих в братских могилах.

К 11 часам дня казаки-черноморцы присоединились к казакам Таманского отдела для участия в основном мероприятии у места захоронения Липкинских казаков. Здесь же, на общем построении присутствовали и кадеты-казаки Новороссийского казачьего кадетского корпуса во главе с директором Юрием Постниковым.

Открыл поминовение атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда. Он рассказал о бессмертном подвиге защитников Георгиевского поста, о том мужестве и героизме, которые проявили казаки, не сдавшись, и ценой своих жизней не пропустив врага.

- Помня и гордясь историей своих предков, сегодня мы пишем и свою новую историю. Перелистывая ее страницы, мы вспоминаем трагические события в Крымске, когда через несколько часов после затопления 500 казаков не по приказу, а по зову сердца прибыли, чтобы помочь людям. А к вечеру нас было уже 1500 человек. Следующая страница, которой нам стоит гордиться – это Крым. Благодаря казакам, которые находятся сейчас здесь с нами, состоялся исторический референдум и ни один бендеровец не проник на территорию Крыма. Еще одна славная страница нашей с вами современной истории – участие в параде Победы на Красной площади. Из 11 казачьих войск страны этой чести было удостоено лишь Кубанское казачье войско. Это ли не подтверждение того, что мы на верном пути?! Я горжусь вами!

Со словами приветствия обратился депутат государственной думы Владимир Синяговский.

- Мне отрадно видеть, что на таких мероприятиях присутствуют дети, казачья молодежь, кадеты казачьих корпусов. Они должны знать о подвигах и гордиться своим народом. Они станут продолжателями нашей памяти, и расскажут своим детям. Я надеюсь и верю, что это цепочка никогда не прервется.

По завершению мероприятия казаки Таманского казачьего отдела, Черноморского казачьего округа, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса и учащиеся казачьих классов прошли парадным маршем и возложили цветы к памятнику защитникам Георгиевского поста.

Источник: Пресс-служба администрация МО Новороссийск