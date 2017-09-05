В Ульяновской области археологи из Краеведческого музея обнаружили предметы быта населения домонгольского периода

/В России/

Работы проводились под руководством научного сотрудника отдела истории Ульяновского областного краеведческого музея Марата Гисматулина. В экспедиции также приняли участие аспиранты и студенты историко-филологического факультета УлГПУ - Елена Каравашкина, Алексей Борисов, Екатерина Ионова, Александр Лутков. Тахеометрическая съёмка планов осуществлялась инженером Иваном Хохловым.

«На раскопе площадью 40 квадратных метров было изучено несколько объектов хозяйственного назначения. Наибольший интерес из них представляет горн, функции которого ещё предстоит установить. Мы обнаружили вещи, характеризующие материальную культуру населения провинциального булгарского города домонгольского времени. Массовый археологический материал представлен фрагментами керамики и костями животных. Среди индивидуальных находок – шесть железных весовых гирек, нож, рыболовный крючок, бронзовая поясная накладка, бусина из сердолика, фрагменты импортных поливных сосудов», - отметил научный сотрудник отдела истории Ульяновского областного краеведческого музея Марат Гисматулин.

Добавим, что Красносюндюковское I городище располагается близ села Красное Сюндюково Ульяновского района Ульяновской области. Оно получило известность среди специалистов благодаря масштабным охранно-спасательным раскопкам 1991 года и, прежде всего, открытию кирпичной (плинфовой) бани домонгольского периода. Археологическое изучение Красносюндюковского I городища возобновилось в 2014 году по инициативе Института археологии имени А.Х. Халикова АН РТ. В 2014 году на его территории было заложено два раскопа общей площадью 60 квадратных метров, в августе 2017 года она была расширена в восточном и южном направлениях.

Источник: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области