Борис Титов сделал заявление в соцсетях

/В России/

"Более 60% предпринимателей сегодня заявляют о том, что административная нагрузка только увеличивается. Тему давления на бизнес обсуждали на Деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума.

Если учесть, что на Дальнем Востоке 4,4% от общего числа предпринимателей по России, то нагрузка по возбужденным административным делам в 2-4 раза больше на каждого – почти 10% все административных дел. В этом плане наибольшую активность проявляет таможня. Количество возбуждаемых уголовных дел здесь тоже выше, чем в среднем по стране. Не лучшим образом обстоят дела и с судами – 50% предпринимателей не верят, что тяжбы с органами госвласти могут быть успешными.

Если говорить о соотношении риск/доходность, то издержки снизить удалось – ТОРы, специальные налоговые решения. Но по рискам ситуация оставляет желать лучшего. И сконцентрировать усилия нужно на решении этой задачи нужно, если мы говорим о повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока.

Помимо решений по контрольно-надзорной деятельности, необходимо внедрить специальные институты для улучшения юрисдикции. По опыту наших соседей – в Гуанчжоу для большей эффективности вводили специальные суды (по интеллектуальной собственности, морской суд). Таки образом можно сделать специальную судебную коллегию по рассмотрению споров резидентов ТОРов и специальных экономических зон."

Это заявление Борис Титов сегодня разместил на своей страничке в фейсбуке.