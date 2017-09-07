До 30 тыс. рублей потратили семьи Росси на подготовку детей к учебному году

/В России/

Такие данные получила информационная служба Общественного Телевидения России на основании данных, предоставленных зрителями со всей страны.

Каждую неделю информационная служба ОТР выясняет, насколько реальная картина финансового благосостояния населения. Новый опрос программы ОТРажение «Реальные цифры» был посвящен новому учебному году.

Как подсчитали социологи ВЦИОМ, в этом году расходы на сборы в школу составили в среднем почти 13 тысяч рублей. Это на две тысячи меньше, чем в 2016 году.

Но есть и другая статистика. Судя по сообщениям зрителей, многим пришлось потратить на все необходимое для школы одну или даже две зарплаты. Кто-то брал деньги в долг у родственников, кто-то обращался за микрокредитами.

Согласно данным смс-опроса ОТР, дешевле всего родители сумели собрать детей в школу в Республике Хакассия – 3500 руб., а также в Тюменской - 4 700 руб., Нижегородской - 6 000 руб., Ульяновской - 7 970 руб., Астраханской - 9 000 руб. и Кемеровской областях - 9 550 руб. Больше всего на сборы в школу родители потратили в Мордовии – 32500 руб., Бурятии, Чувашии, Красноярском крае, Магаданской и Самарской областях – по 30 000 руб. В среднем сборы детей в школу обошлись в 18 340 рублей. Разница с официальной статистикой – больше 5000 рублей.

Выборочные сообщения от жителей России, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).

«Многие вынуждены брать кредиты, чтобы собрать детей в школу. К чему мы катимся? Челябинская область».

«У нас у дочери в москве ипотека и внука пришлось одеть 1 класс. Деду в кредит. Обошлось 40 тыс. Саранск. Республика Мордовия».

«Здравствуйте, Иркутск, на двоих детей 8 и 9 классы, 2 костюма, 4 пары туфлей, по 2 пары кроссовок, 6 рубашек и канцелярия, носки, трусы, 2 спортивных костюма и плюс канцелярия и цветы получилось 30000р, спасает только то, что оба мальчики, могут друг за другом донашивать, одеваться начали с июня месяца, сами в шоке».

«Я мать-одиночка. Мне стоило собрать ребёнка в школу около 20000руб.при этом я получаю детские 700 руб. и как дальше жить и быть???» города Шахты Ростовской области

«В семье потратили на сбор внучки в школу 30 тысяч, при зарплате родителей в 15 тысяч. Самарская область».

«Зарплата 8 000 рублей? Сына надо к школе одеть. Как? Марий Эл».

«Бурятия. Село. Курумкан. Школа номер 1 . Собрали ребенка в 8 класс почти 12000 потратили на учебники рабочий тетради. Общая сумма сборов школу составляет 40000».

«Собирали девятиклассника в школу: брюки 1200, рубашка 600, канцтовары 1300, учебники и рабочие тетради – 1000 рублей. Все куплено в экономмагазинах. Результат – 4 тысячи сто рублей. Кемеровская область».

«Ставропольский край, город Кисловодск. Вообще страшные поборы, у меня трое детей, что в школе, что в саду, сейчас собираем дочку в первый класс, сына в 11 класс уже 50000 потратили, и это не считая, что сдаем уже ремонт школы и отремонтировали класс полностью».

Источник: skc-agency.ru