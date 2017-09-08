Рогозин: Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил удивление, что Сирия и Израиль лишь сейчас заинтересовались российскими боевыми машинами поддержки танков "Терминатор". Об особенностях этих машин в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Владимир Богатырев.

Российский вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин удивлен, что Сирия и Израиль только сейчас проявили интерес к покупке российских боевых машин поддержки танков типа "Терминатор".

"Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина", – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Не имеющие во многом аналогов в мире, "Терминаторы" вооружены автоматическими пушками, сверхзвуковыми управляемыми ракетами, автоматическими гранатометами и спаренным пулеметом.

Сирия и Израиль, как сообщил в четверг начальник главного управления Минобороны России Александр Шевченко, одновременно заинтересовались закупкой "Терминаторов”.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал об особенностях и главных задачах машин типа "Терминатор".

"Боевая машина поддержки танков типа "Терминатор" – это интересный эксперимент, который начал проводиться еще в Советском Союзе, а в последующие годы был доработан. Смысл и задача этой машины заключается в том, чтобы обеспечить гарантированное, уверенное боевое применение танков на поле боя в условиях наличия у противника большого количества противотанковых средств. Машина вооружена системой противотанковых средств, средств поражения средней дальности и средств поражения на близком расстоянии. Она может уничтожать как бронетанковые цели, так и одиночные цели и позволяет танку сосредоточиться на основной задаче: уничтожении крупных целей противника. А самое главное – она решает задачи сохранения экипажа танка, самого танка и его боеспособности", – рассказал Владимир Богатырев.

Он отметил, что "Терминатор" обладает впечатляющими тактико-техническими характеристиками.

"Машина обладает прекрасной проходимостью, большой огневой мощью, хорошо защищена. И она применима именно в таких конфликтах, где действует много малых средств поражения – как, например, нынешний сирийский. Поэтому удивление нашего вице-премьера вполне объяснимо. Для стран того региона, где находятся в том числе Сирия и Израиль эта техника должна быть особо интересна", – считает Владимир Богатырев.