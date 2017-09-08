Уроки безопасности для юных сочинцев

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В первую неделю нового учебного года спасатели ЮРПСО МЧС России провели «уроки безопасности» для учащихся школ № 20, № 11, № 66, № 81, гимназии № 76, а также для самых юных сочинцев - воспитанников детского сада № 41.

С детьми проводили обучающие занятия, показывали тематические видеоролики о правилах поведения при пожаре, при нахождении на природе. Также рассказывали непосредственно о работе спасателей.

Ребятам продемонстрировали специализированное оборудование аварийно-спасательной машины, на которой спасатели выезжают для ликвидации дорожно-транспортных происшествий и других ЧС. При помощи гидравлических инструментов сотрудники МЧС раскусывали, сжимали и разжимали металлические конструкции, бензорезом распиливали арматуру.

Показали детям и оборудование, которое спасатели ЮРПСО используют для работы в задымленных помещениях и при ликвидации очагов возгорания – это дымозащитные маски, с поступающей в них дыхательной смесью, а также ранцевые системы пожаротушения «Игла».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России