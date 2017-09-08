Средний платеж россиян по кредитам за год вырос на 200 рублей

/В России/

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения по итогам I полугодия 2017 года на основе информации о 79 млн заемщиков, информация о которых хранится в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан.

Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам I полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32% (аналогичный показатель также отмечался в начале 2016 г.), тогда как год назад он составлял 34%. При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. руб.

В диапазоне PTI до 30% по итогам I полугодия 2017 г. оказались 12 регионов, год назад таких регионов было 10. В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50%, год назад таких регионов было 14.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17%), Сахалинской обл. (21%), Ненецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) и на Чукотке (23%).

Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской обл. (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской обл. (52%).

Значительнее всего сократился уровень кредитной нагрузки у заемщиков Дагестана (с 47% до 40%), Калмыкии (с 62% до 55%), Карачаево-Черкесии (с 68% до 62%), Марий-Эл (с 46% до 40%) и Хакасии (с 36% до 32%).

Увеличение уровня кредитной нагрузки отмечено только в 5 регионах: в респ. Алтай (с 35% до 37%), Забайкальском крае (с 37% до 38%), Оренбургской обл. (с 44% до 45%) и в Красноярском крае (с 34% до 35%).

Больше всего денег на ежемесячные выплаты по кредитам отдают жители Чукотки (20,8 тыс. руб.), Москвы (18,9 тыс. руб.), Магаданской обл. (18,2 тыс. руб.), ХМАО (17,6 тыс. руб.) и Ненецкого АО (16,8 тыс. руб.).

Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,3 тыс. руб.), Дагестана (8,4 тыс. руб.), Чеченской респ. (9,1 тыс. руб.), Северной Осетии (9,4 тыс. руб.), и респ. Алтай (9,4 тыс. руб.).

Средний платеж по кредитам снизился в 22 регионах. Самое значительное снижение среднего платежа по кредитам зафиксировано в Хакасии, где платеж снизился с 11,5 до 10,6 тыс. руб., Дагестане – с 9,2 до 8,4 тыс. руб., Магаданской обл. – с 18,8 до 18,2 тыс. руб., Ингушетии – с 7,7 до 7,3 тыс. руб., в респ. Тыва – с 12,1 до 11,7 тыс. руб.

Рост среднего платежа отмечен в 61 регионе. Самый высокий рост отмечен в Забайкальском крае – с 11,7 до 12,8 тыс. руб., респ. Алтай – с 8,5 до 9,4 тыс. руб., Бурятии – с 12,9 до 13,4 тыс. руб., Оренбургской обл. – с 11,3 до 12,1 тыс. руб. и в Амурской обл. – с 11,3 до 12,1 тыс. руб.

Источник: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)