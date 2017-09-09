В Анапе российские десантники встретили военнослужащих Египта

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Сегодня на аэродроме Анапа военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели торжественную встречу прибывшего подразделения парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

Египетские десантники будут участвовать в совместном российско-египетском тактическом учении «Защитники дружбы-2017».

В ходе учения, которое проводится впервые между десантниками двух государств на территории РФ, будут выработаны единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани.

Тактическое учение будет проходить в горной местности с сухим субтропическим климатом на военном полигоне Раевское, расположенном в одном из районов Краснодарского края.

К мероприятию боевой подготовки будут привлечены усиленный парашютно-десантный батальон Воздушно-десантных войск России и рота парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта.

Всего в совместном учении примут участие около 600 военнослужащих от обоих государств, будет задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники ВДВ России.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации