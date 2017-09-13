/В России/

Новейший полевой пункт управления войсками развернут на Кубани в ходе тактического учения

В рамках масштабного учения общевойскового объединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, на полигоне Молькино в Краснодарском крае развернут полевой командный пункт управления войсками ЮВО.

Подразделения обеспечения в течение суток развернули автономный военный лагерь, используя современные быстровозводимые пневмокаркасные модули, а также походные комплекты военной и специальной техники.

Для военнослужащих работают полевые столовые, подготовлены места для отдыха, в том числе клуб и полевая баня.

В целях обеспечения боевого управления организована видеоконференцсвязь с Национальным центром управления обороной Российской Федерации, а также с командными пунктами подчиненных соединений.

Безопасность командного пункта обеспечивают подразделения военной полиции, спецназа, войск противовоздушной обороны и радиационной, химической, биологической защиты.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 68 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Сбербанк опроверг сообщение о переводе дебетовых карт в овердрафтные

На Кубани выступит испанский органист Даниэль Сальвадор

Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета пополнился новыми студентами

Британская премьера фильма «Матильда» состоится в Лондоне в рамках «Недели российского кино»

Поклонская добавила несколько капель в "переполненную чашу" министра культуры