Новейший полевой пункт управления войсками развернут на Кубани в ходе тактического учения

/В России/

В рамках масштабного учения общевойскового объединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, на полигоне Молькино в Краснодарском крае развернут полевой командный пункт управления войсками ЮВО.

Подразделения обеспечения в течение суток развернули автономный военный лагерь, используя современные быстровозводимые пневмокаркасные модули, а также походные комплекты военной и специальной техники.

Для военнослужащих работают полевые столовые, подготовлены места для отдыха, в том числе клуб и полевая баня.

В целях обеспечения боевого управления организована видеоконференцсвязь с Национальным центром управления обороной Российской Федерации, а также с командными пунктами подчиненных соединений.

Безопасность командного пункта обеспечивают подразделения военной полиции, спецназа, войск противовоздушной обороны и радиационной, химической, биологической защиты.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа