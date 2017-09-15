«Система-112» начала работу в Тульской области и Республике Коми

/В России/

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что сегодня в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Тульской области и Республики Коми началась постоянная эксплуатация «Системы-112». Соответствующие приказы №398 и №399 размещены на сайте Минкомсвязи России. С этого дня граждане могут использовать единый бесплатный номер 112 для обеспечения круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.

Пользователи услуг связи Тульской области и Республики Коми в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи помимо единого номера 112 также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. В сетях местной телефонной связи по-прежнему действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.

Напомним, что в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи России №607, с 1 мая 2017 года в регионах, где «Система-112» вводится в постоянную эксплуатацию, должна действовать система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова по номеру 112. Данное решение позволит дежурно-диспетчерской службе определить место происшествия и сократить время реагирования. Для оценки реализации операторами связи и системой-112 в субъекте РФ положений этого приказа была также разработана соответствующая программа и методика.

В настоящее время «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию в 11 субъектах РФ: Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, Республиках Коми и Татарстан, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Опытная эксплуатация системы ведется на территории более 30 субъектов РФ. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013–2017 годы». Заказчиком-координатором ФЦП является МЧС России.