Обладателя «Золотого половника» выберут в Геленджике

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С 25 по 30 сентября по инициативе Некоммерческого Партнёрства «Содействие в развитии курорта Геленджик» пройдет Неделя гостеприимства, в рамках которой состоится ряд конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов, дискуссий, «круглых столов», а также дни «открытых дверей» в кафе и ресторанах города.

Проводят Неделю гостеприимства в Геленджике с целью повышения качества обслуживания и престижности туристских профессий, привлечения квалифицированных специалистов, пропаганды достижений и передового опыта в индустрии туризма.

В рамках мероприятия на курорте состоятся профессиональные конкурсы среди горничных, администраторов и официантов. Чтобы стать лучшим среди представителей своей отрасли, конкурсантам предстоит ответить на вопросы, а также выполнить практические задания, в том числе на английском языке.

Также в эти дни в Геленджике определят лучшего шеф-повара, который получит переходящий приз конкурса – «Золотой половник». Оценивать участников конкурса будет Президент национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин.

Мастер-классы для участников Недели гостеприимства проведут директор по развитию Независимого Гостиничного Альянса Константин Артемьев, исполнительный директор Независимого Гостиничного Альянса Андрей Михайлец и собственник отеля «Евразийский бизнес-центр» Наталья Тихомирова. Об искусстве «шведского стола» расскажет Президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

За более подробной информацией можно обращаться в Некоммерческое Партнерство «Содействие в развитии курорта Геленджик» по телефону 8 (86141) 2-00-39.