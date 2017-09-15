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Яблоки из Узбекистана уничтожили в аэропорту Сочи

В воздушном пункте пропуска Аэропорт «Аэропорт Сочи» госинспектором Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади в подкарантинной продукции – яблоках свежих – массой 2 кг, принадлежащей гражданину, прибывшему из Узбекистана выявлен карантинный объект – восточная плодожорка.

Наличие карантинного объекта подтверждено заключением ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция была запрещена к ввозу.Зараженный груз уничтожен.

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Категория: Новости / В России

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