Озеленение и коррупция в Краснодаре: как строится "озеленительный" бизнес семьи Чингариевых

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Главный "озеленитель" краевого центра содействовал фирме, принадлежащей его родственнице, в получении многомиллионных госконтрактов.

Главный "озеленитель" Краснодара Иса Чингариев в течение многих лет участвует в аукционных комиссиях, которые решают, кому будут отданы многомиллионные госконтракты на "озеленение" кубанской столицы. Экологическая Вахта провела расследование по поводу деятельности главного "озеленителя" города и коммерческой деятельности его родственницы (предположительно - жены) Надежды Евгеньевны Чингариевой. Основываясь на открытых источниках информации, ЭкоВахта вскрыла схему, имеющую все признаки коррупционной составляющей.

Итак, Иса Алиевич Чингариев работает начальником отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна как минимум около 10 лет. В этой должности он впервые проявляетсяв статье кубанской "Комсомолки" "Как краснодарцы спасли парк" от 10 апреля 2007 года.

В это же время онруководит компанией ЗАО "Кульминация" - семейным предприятием Чингариевых, учредителями которого наряду с Исой Алиевичем являются также его дочь Мария Исаевна и предположительно жена Надежда Евгеньевна. Руководит вплоть до 2014 года, когда эта фирма была закрыта. О тесных родственных связях Исы и Надежды Чингариевых также свидетельствует тот факт, что в их собственности находятся два смежных земельных участка на территории садового товарищества "Излучина Кубани" рядом с микрорайоном Гидростроителей. Это участки 23:43:0426011:1121 и 23:43:0426011:1128. Участки у Исы и Надежды Чингариевых находятся в совместном пользовании. Они огорожены единым забором и между собой никак не разграничены. Право собственности на участок у Исы Алиевича оформлено в 2010 году, а у Надежды Евгеньевны - в 2014 году. При этом участки находятся на территории лесного фонда, и их приватизация является незаконной. Но это уже другая история. Сейчас мы сосредоточимся на том, как Иса Алиевич помогал Надежде Евгеньевне получать многомиллионные контракты на "озеленение".

Постановлением от 23 октября 2008 года №3559 Владимир Евланов ввёл Ису Чингариева в аукционную комиссию для проведения открытых конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг по озеленению и цветоводству на территории администрации муниципального образования город Краснодар.

И тут на сцену выходит компания, принадлежащая родственнице новоиспечённого "главного озеленителя" - ООО "Надежда-2001". Компания, в которой Надежда Чингариева является и директором, и единственным владельцем, специализируется на "благоустройстве ландшафта". За годы, прошедшие после вступления в должность Исы Чингариева, "Надежда-2001" выиграла множество тендеров, заказчиком которых выступало МКУ "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну", находящееся в подчинении Исы Чингариева.

На сайте Администрации Краснодара опубликована документация большого количества аукционов с 2008 года. Там ООО "Надежда-2001" впервые появляется летом 2009 года. 23 июля 2009 года состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе"Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и транспортных развязок города Краснодара в 2009 году". В аукционную комиссию вошли 11 человек, но непосредственно кандидатов на участие в конкурсе рассматривали лишь пятеро, а среди них и Иса Чингариев. Заявки на участие подали 6 компаний, а общее количество лотов - семь. Срок выполнения работ: 10 августа – 15 декабря 2009 г. Компания ООО "Надежда-2001" выиграла сразу два лота - лот №224 и №225. Общая стоимость двух лотов - 16 959 572 рублей, что составляет примерно 36% от суммы цен всех лотов аукциона. Аукцион был признан несостоявшимся и деньги распределили без конкурса - между теми, кто подал заявки. Все пять членов аукционной комиссии, включая Ису Чингариева, проголосовали "за" это решение, "против" не проголосовал никто, воздержавшихся тоже не было.

Экологическая Вахта усматривает в данной ситуации конфликт интересов, то есть"личную заинтересованность лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей" (Федеральный закон "О противодействии коррупции"). Грубо говоря, если вы - чиновник и делаете что-то, что способно сделать вас богаче - раздаёте господряды своим родным и близким, финансируете их компании из бюджета - вы обязаны об этом заявить своему начальству как о конфликте интересов. А то, в свою очередь, должно принять меры, чтобы этот конфликт устранить. Судя по тому, что Иса Чингариев продолжал заседать в аукционных комиссиях, а Надежда Чингариева раз за разом выигрывать тендеры, этот конфликт интересов устранен не был.

В ноябре 2009 года ООО "Надежда-2001" выиграла лот №355 в открытом аукционе - снова "на выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и транспортных развязок в городе Краснодаре". Общая сумма контракта - 21,5 миллионов рублей. Компании Надежды Чингариевой из них досталось 5 838 565 рублей, то есть - почти 30% от общей суммы.

Вновь Иса Чингариев голосует "за" признание компании своей жены достойным кандидатом для получения госконтракта на лот №67 4 мая 2010 года. Схема та же - ООО "Надежда-2001" достается 42 319 114 рублей "на выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и транспортных развязок города Краснодара в 2010 году".

Единственный раз, когда Иса Чингариев не заседал в аукционной комиссии, а компания его жены выиграла тендер, случился в ноябре 2010 года. Правда, тогда ООО "Надежда-2001" выиграла совсем маленькую, в сравнении с обыденными для неё миллионами, сумму - 651 898 рублей. В остальных случаях "главный озеленитель" старался не пропускать заседания аукционных комиссий, когда претендентом на победу была фирма Надежды Чингариевой.

Например, один из самых крупных тендеров, которые приходилось выигрывать компании жены Исы Чингариева - лот №731 в 2011 году. ООО "Надежда-2001" досталось 40 026 277 рублей.

Приведенные выше данные говорят о том, что всего за семь лет - с 2009 по 2015 - компании ООО "Надежда-2001" и ООО "Арт-Сад", владельцем и директором которых была родственница главного краснодарского "озеленителя" Чингариева, выиграли госконтрактов на "озеленение" на сумму более 280 миллионов рублей. Выиграл ли от этой аферы город и его жители - очень сомнительно, а вот то, что семья Чингариевых обогатилась за счёт бюджетных средств - вполне очевидно. В связи с вероятным наличием при проведении аукционов и заключении контрактов на "озеленение" действий, имеющих коррупционную составляющую, Экологическая Вахта направила официальные обращения в Прокуратуру Краснодарского края и другие правоохранительные органы с требованием провести проверки "аукционной" деятельности Исы и Надежды Чингариевых. Будем надеяться, что по итогам этих проверок действиям главного "озеленителя" Краснодара будет дана соответствующая правовая оценка. Вскоре компания ООО "Надежда-2001" выиграла ещё два лота на разных аукционах общей стоимостью 13 931 687 рублей. В 2012 году ООО "Надежда-2001" выиграла контракт на 14 808 919 рублей. В 2013 году компания жены Исы Чингариева выиграла контрактов ещё на 4 627 422 рублей. В 2014 году компании Чингариевой достался, наверное, самый крупный её контракт - на сумму в 52 458 402трублей. В целом за этот год ООО "Надежда-2001" получило два госконтракта на общую сумму более 54 миллионов рублей. Кроме того, контракт на 39 668 538,69 рублей в 2014 году получило ООО "Арт-Сад", где жена "главного озеленителя" на тот момент также была генеральным директором и единственным владельцем. В первой половине 2015 года на высадку растений и уход за ними на территории Краснодара компания жены Чингариева получает 48 060 333 рублей. О получении компанией ООО "Надежда-2001" госконтрактов в дальнейшем сведений нет. Возможно, это как-то связано с переменой власти в Краснодарском крае и тем, что "пилить" госконтракты в пользу родственников стало сложнее - весной 2015 году исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края стал Вениамин Кондратьев.

Источник: Александр САВЕЛЬЕВ, Андрей РУДОМАХА (Экологическая Вахта по Северному Кавказу)