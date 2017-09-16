Освенцим продолжает открывать свои страшные тайны

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По информации наших партнеров газеты "Ветеранские вести" стали известны новые имена узников фашистского концлагеря.

Экспозиция Музея Победы "Трагедия. Мужество. Освобождение", развернутая в бывшем лагере смерти Аушвиц и посвящённая советским военнопленным, помогла идентифицировать личности восьми узников.

Об этом сообщили сотрудники государственного музея Аушвиц-Биркенау (г. Освенцим, Республика Польша), на территории которого и размещена экспозиция.

Спустя почти 73 года после освобождения концлагеря Аушвиц удалось установить личности восьми узников, чьи фотографии представлены на выставке Музея Победы "Трагедия. Мужество. Освобождение", экспонирующейся в Освенциме.

"Определить имена заключённых помогли архивные материалы – Arbeitseinsatz. Это документы, которые вели в администрации концлагеря офицеры СС и копии которых у нас в музее хранятся", - рассказала Магдалена Урбаняк, сотрудник Государственного музея Аушвиц-Биркенау.

Музей Победы приводит имена идентифицированных узников:

№ 58531 Алекс / Александр Басюк - дата рождения: 23.03.1924, прибыл в Аушвиц: 14.08.1942, сбежал: 19.12.1942 № 102298 Пётр Твердочлиб - дата рождения: 1921, дата смерти: 25.6.1943 № 53825 Иван Ворласов - дата рождения: 1912, сбежал: 30.06.1943 № 78823 Николаус Арнольд - дата рождения: 01.05.1899, № 65862 Владимир Осминкин - дата рождения: 15.05.1914, сбежал: 7.06.1944 № 28287 Валентина Боутута - дата рождения: 16.06.1923 № 32075 Вера Белорусова - дата рождения: 1923 № 27173 Вера Андзивская - дата рождения: 19.03.1921

pobeda@cmvov.ru Если вы что-то знаете о судьбе этих людей, просим сообщить в Музей Победы на электронный адресили по телефону 8 (499) 449-81-07.

"Мы старались показать трагедию советских узников концентрационного лагеря смерти "Освенцим" и то, как Красная Армия освобождала пленников ада. Напомню, именно наши солдаты остановили страшные злодеяния гитлеровского режима", - рассказывает Серафима Горбунова, учёный секретарь Музея Победы, принимавшая активное участие в создании экспозиции в Освенциме.