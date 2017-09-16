В МАХАЧКАЛЕ УМЕР ИМАМ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЧЕТЕЙ ГОРОДА
Идрис Исрапилов скончался практически сразу после возвращения из Саудовской Аравии.
Кто возглавит теперь одну из крупнейших мечетей Махачкалы на улице Малыгина, пока неизвестно. До недавнего же времени ею руководил известный в Дагестане богослов Идрис Исрапилов. На днях он вернулся с хаджа из Саудовской Аравии. В среду 16 сентября имам скончался, поскольку давно и тяжело болел.
- Алим родился в 1940-ом году, в селе Эчеда Цумадинского района Дагестана, - рассказал источник в духовных кругах республиканского центра. - Проживал в Махачкале. Образование имел среднее, духовное - высшее, знал аварский, русский и арабский языки. Шейх Накшбандийского тариката, последователь суфийского ислама, Идрис Исрапилов был известен тем, что выступал против разделения мусульман. Мечеть на Малыгина, где имам вел свои проповеди, посещали и суфии, и салафиты. В противоречиях между двумя течениями ислама - суфизмом и салафизмом - имам призывал их последователей к примирению и объединению.
Источник: https://news-r.ru/news/dagestan/145092/