В МАХАЧКАЛЕ УМЕР ИМАМ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЧЕТЕЙ ГОРОДА

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Идрис Исрапилов скончался практически сразу после возвращения из Саудовской Аравии.

Кто возглавит теперь одну из крупнейших мечетей Махачкалы на улице Малыгина, пока неизвестно. До недавнего же времени ею руководил известный в Дагестане богослов Идрис Исрапилов. На днях он вернулся с хаджа из Саудовской Аравии. В среду 16 сентября имам скончался, поскольку давно и тяжело болел.

- Алим родился в 1940-ом году, в селе Эчеда Цумадинского района Дагестана, - рассказал источник в духовных кругах республиканского центра. - Проживал в Махачкале. Образование имел среднее, духовное - высшее, знал аварский, русский и арабский языки. Шейх Накшбандийского тариката, последователь суфийского ислама, Идрис Исрапилов был известен тем, что выступал против разделения мусульман. Мечеть на Малыгина, где имам вел свои проповеди, посещали и суфии, и салафиты. В противоречиях между двумя течениями ислама - суфизмом и салафизмом - имам призывал их последователей к примирению и объединению.

Источник: https://news-r.ru/news/dagestan/145092/