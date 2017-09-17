Маштабные учения проходят на юге России ( видео)

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Военнослужащие управления соединений и воинских частей 49 общевойсковой армии ЮВО на Кубани, в Республике Адыгея и в Ставропольском крае приступили к проведению командно-штабного учения на местности под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова.

Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 км в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности.

Учения проводятся сразу на трех полигонах – «Молькино» в Краснодарском крае, «Майкопский» в Республике Адыгея и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае.

В ходе учения офицеры управления и штабов соединений повысят практические навыки в проведении оперативно-тактических расчетов, а также при планировании боевых действий и управлении подразделениями.

В ходе проведения учения пункты управления соединений и узлы связи отработают смену мест дислокации, совершение маршей, а также отражение массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ) условного противника.

К проводимым мероприятиям плановой боевой подготовки привлекаются подразделения разведки и беспилотные летательные аппараты «Орлант-10», способные передавать картину событий на экран монитора в командном пункте.

Командиры подразделений и штабы в сложной и быстроменяющейся обстановке выполнят комплекс задач по организации межвидового учебного боя и управлению подчиненными подразделениями с использованием новых автоматизированных систем управления в условиях горного и степного рельефа местности, а также в ночных условиях.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев