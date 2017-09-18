Отряд кораблей ВМС Китая при заходе во Владивосток приветствовали салютом Наций

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Отряд кораблей военно-морских сил Китая при заходе в порт Владивосток по морской традиции приветствовал российских военных моряков Салютом Наций. Комендоры флагманского корабля китайского отряда — эсминеца «Ши Цзячжуан» дали 21 орудийный залп из специального салютного орудия. С берега артиллерийским салютом китайских моряков приветствовали военнослужащие Тихоокеанского флота.

Международное учение «Морское взаимодействие - 2017» пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Источник: Пресс-служба Восточного военного округа