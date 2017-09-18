В Геленджике стартовала II Всероссийская GMP-конференция

/В России/

Участие в мероприятии, посвященном актуальным вопросам российского фармацевтического рынка, принял вице-губернатор Сергей Алтухов.

Как отметил замглавы региона, для Краснодарского края проведение конференции имеет важное значение.

– На Кубани работают сотни санаторно-курортных учреждений. Для соответствия современным требованиям к оздоровлению и лечению важную роль играет качество медицинских процедур, – подчеркнул Сергей Алтухов.

По его словам, в настоящее время на территории края лекарственные формы и материалы медицинского назначения производят более 10 предприятий. Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической промышленности является реализация инвестпроектов по созданию импортозамещающих производств. Три проекта уже реализуются, кроме того, планируется создать фармацевтическое предприятие по выпуску инновационных фармпрепаратов и научно-образовательный центр по разработке импортозамещающих лекарств.

Еще один значимый проект – завод по выпуску одноразовых шприцев и инъекционных систем. Предприятие разместится в индустриальном парке в Восточной промышленной зоне Краснодара.

По мнению Сергея Алтухова, для дальнейшего развития отрасли важно начать проведение маркировки лекарственных средств. Внедрение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем.

– Стоит подумать о возможности выделения отечественных препаратов при маркировке. Ведь зачастую потребитель не знает о российских аналогах импортных лекарств, которые существенно дороже. Такая маркировка позволит выделить отечественных производителей на полках, дав потребителю дополнительную информацию, а также будет способствовать поддержанию качества выпускаемых изделий и защите от подделок, – сообщил вице-губернатор.

II Всероссийская GMP-конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» и администрации Краснодарского края. В ней участвуют представители профильных государственных органов, специалисты фармацевтических производств – всего порядка 800 участников из России и зарубежья.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края