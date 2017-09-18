Малые ракетные корабли Черноморского флота выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы

/В России/

Корабли Черноморского флота в рамках плановой боевой подготовки отрабатывают задачи в море.

Морской тральщик «Иван Голубец», обеспечивая проводку кораблей за тралами, обнаружил и осуществил выборку семи учебных морских мин.

Малые противолодочные корабли (МПК) «Суздалец» и «Муромец» из состава бригады кораблей охраны водного района провели в море тренировки по совместному маневрированию, связи, охране и обороне кораблей на незащищенном рейде.

Экипажи МПК выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным мишеням. Также корабли произвели пуски зенитных ракет комплекса «Оса» по парашютным мишеням, имитирующим воздушные цели. Корабли действовали в обеспечении противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, обеспечивших сброс мишеней, а также истребителей Су-30СМ

Источник: Пресс-служба Южного военного округа