Совместный Российско-Египетский десант захватил командный пункт условного противника

/В России/

В рамках проведения российско-египетского тактического учения «Защитники дружбы – 2017» состоялся второй этап учений, в рамках которого десантники подразделений двух государств осуществили десантирование, сбор на площадке приземления, атаку, уничтожение условного объекта и захват рубежа. В рамках международного учения отрабатывается взаимодействие между российскими и египетскими военнослужащими.

В период с 18 по 20 сентября 2017 года, впервые на территории Российской Федерации, под руководством командира 7 десантно-штурмовой дивизии (горной) ВДВ РФ генерал-майора Романа Бреуса проходит совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы – 2017». В тактическом учении принимают участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран вырабатывают единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани.

Тактическое учение проходит в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим, субтропическим климатом.

Накануне на базе десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России дислоцируемого на территории Краснодарского края состоялась церемония открытия учений.

Всего к учениям привлечено более 500 военнослужащих, среди которых 65 – представители парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет, а так же более 50 единиц военной техники, в том числе самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, вертолеты армейской авиации Южного военного округа Ми-8АМТШ и Ми-35, боевые машины десанта БМД-2, танки Т-72Б3.





Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев