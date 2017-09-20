В Новороссийске  российско-египетский десант захватил командный пункт условного противника

/В России/

В Новороссийске на российско-египетском тактическом учении «Защитники дружбы – 2017» в Краснодарском крае десантники подразделений двух государств осуществили десантирование и уничтожение условного объекта на захваченном рубеже.

В период с 18 по 20 сентября впервые на территории Российской Федерации проходит совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы – 2017».

В розыгрыше его эпизодов принимают участие подразделения воздушно-десантных войск России и Египта.

В ходе учения десантники двух стран вырабатывают единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения задач, а также захвата и удержания горного перевала.

Тактическое учение проходит в одном из районов Кубани в горной местности с сухим субтропическим климатом.

Накануне на базе десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированного на территории Краснодарского края, состоялась церемония открытия учения.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, среди которых 65 человек – представители парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, вертолеты армейской авиации Южного военного округа Ми-8АМТШ и Ми-35, боевые машины десанта БМД-2, танки Т-72Б3.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа