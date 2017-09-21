Природные камни со всей России станут частью «Стены скорби»

/В России/

Природные камни из регионов России, чья история тесно связана с массовыми репрессиями ХХ века, станут частью первого общенационального мемориала жертвам репрессий «Стена скорби». Сегодня Фонд Памяти передал камни скульптору и автору произведения Георгию Франгуляну. Фонд организовал доставку камней из разных уголков России – всего собрано 170 камней из 58 регионов России.

В ходе мероприятия, которое прошло 19 сентября в Музее истории ГУЛАГа, директор музея и руководитель Фонда Памяти Роман Романов рассказал о том, как удалось организовать всероссийский сбор камней, а Георгий Франгулян поделился своим творческим замыслом о том, как именно полученные камни будут представлены в композиции мемориала. По задумке автора камни будут расположены у основания «плачущих скал» - архитектурных элементов за основной дугой монумента.

«Масштаб географии – от Колымы до Соловков, человеческие истории, которые неразрывно связаны с этими камнями, неравнодушная, деятельная помощь всех, кто откликнулся на нашу просьбу – свидетельства безусловной значимости открытия мемориала «Стена скорби» для всей страны. Все камни разные, у каждого своя история. Например, мне известно, что некоторые камни пришлось доставать со дна водохранилища, которое сейчас находится на месте бывшего лагеря. Каждый такой камень обладает огромной символической и исторической ценностью», - прокомментировал Директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

«Зона, где расположены «плачущие скалы», носит мемориальный характер. Камни из мест, связанных с репрессиями, подчеркнут ее сакральность. Именно поэтому сюда можно будет возлагать венки и цветы», – уточнил Георгий Франгулян.

Фонд Памяти объявил о сборе природных камней, которые станут частью мемориала«Стена скорби», в феврале этого года. На просьбу стать сопричастным к открытию общенационального монумента и сохранению памяти о жертвах репрессий откликнулись почти все регионы России. Активное участие в реализации проекта приняло музейное сообщество, в частности Российской Ассоциации Музеев Памяти. Камни привозили из мест, где отбывали заключение жертвы репрессий и производились массовые расстрелы, с территорий мемориальных кладбищ, монастырей, которые служили тюрьмами для репрессированных, а также из других уголков нашей страны, тесно связанных с этим страшным периодом истории. В Фонд Памяти поступили самые разные породы: есть и гранит, и известняк, и обычный серый булыжник. Каждый камень уникален и очень важен, поскольку является немым свидетелем тех трагических событий.

Так, камень из Норильска сотрудники музея взяли у подножия горы Шмидта, мемориала «Норильская Голгофа», который основан на месте массовых захоронений жертв политических репрессий 1935 - 1956 годов.

Из Республики Коми передали камень, добытый на берегу реки Большая Инта. В 40-50-х годах на том месте был карьер, в котором работали женщины-каторжницы Инталага и добывали гальку.

Ярославская область отправила в Фонд Памяти камни с мемориального кладбища у деревни Селифонтово. В октябре 1938 года здесь были расстреляны 187 человек: рабочие, крестьяне, священнослужители, инженеры. Все они обвинялись в антисоветской деятельности по 58-ой статье и объявлялись врагами народа.

Природные камни с территории расстрельного полигона в Тесницком лесу (Тульская область) также станут частью «Стены Скорби». В лесу, в сорока братских могилах, покоятся останки более двух с половиной тысяч человек, репрессированных в регионе в1937-1950 годах.

Из Вологодской области доставили камни с территории Спасо-Прилуцкого монастыря. В 30-е годы его использовали как пересыльную тюрьму для осужденных на отбывание срока в Северном крае.

Займут свое место в композиции «Стена скорби» и камни из песчаного карьера близ села Золотое Саратовской области. Они служили ступенями евангелическо-лютеранской церкви в Марксе, по ним ступали ноги тысяч прихожан – поволжских немцев – представителей народа, подвергшегося необоснованным сталинским репрессиям: «социально опасен по национальному признаку».

Не остались равнодушными и поддержали инициативу Фонда Памяти Ингушская,Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, население которых было принудительно депортировано.

В ходе мероприятия об истории камней из своих регионов рассказали Постоянный Представитель Республики Саха (Якутия) Куприянов Юрий Степанович и представитель общественной организации помощи реабилитированным в Нижнем Новгороде Фаворская Инга Михайловна.

Источник: Фонд Памяти