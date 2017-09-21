В России хотят ввести Tax free

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Систему Tax free начнут внедрять в России с января 2018 года. Законопроект в первом чтении принят в Госдуме. При чеке на сумму не менее 10 тысяч рублей в одном магазине туристы смогут теперь возвращать НДС. В магазине нужно будет попросить чек на выплату налога (с указанием его суммы). При этом – нужно будет ещё поставить и отметку таможни. Для получения вычета нужен будет паспорт с отметкой о пересечении границы России. Размер Tax free может составить 18%. Систему предполагается запустить пока в пилотном режиме не во всех, а в нескольких регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. В перспективе – это так же Калининградская и Новгородская области и Дальний Восток. Tax free опробируют в морских портах и аэропортах. Из подакцизных товаров «скидка», как предполагается, будет положена только для алкоголя. Кроме того, правительство будет вправе определить перечень и других товаров, для которых Tax free не действует. Право возврата НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

Почему такая избирательность - в эфире радио Sputnik рассказал советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов.

«Это положение действительно вызывает достаточно большие вопросы, потому что экономический смысл Tax free - это мера стимулировать экспорт продукции. И не важно, кто этим экспортом будет заниматься. Понятно, что скорее всего, мы увидим там некоторые злоупотребления, люди попробуют вывезти, чтобы потом ввезти обратно для личного пользования, НДС не уплачивая. И, по-видимому, для того, чтобы пресечь эту возможность и не тратить ресурсы на избыточный контроль, введено такое правило», - объяснил эксперт.

В Минфине подсчитали, что на введение Tax free потребуедтся дополнительно потратить до 200 млн рублей. По словам Сергея Хестанова, со временем эти расходы должны окупиться.

«200 млн рублей, с учетом того, что это достаточно капитальные вложения в инфраструктуру, прежде всего, связанную со сбором этой информации, передачей, контролем, то есть, софт, который будет контролировать работу этих Tax free, это единоразовая затрата. В то же время, есть достаточно надежное основание предполагать, что объем товаров, который иностранные граждане будут вывозить из России, стимулируя отечественное производство прямо или косвенно, все-таки, со временем превысит цену в 200 млн рублей. В Европе, если даже визуально понаблюдать, то магазины Tax free охотно посещаются. Если говорить о россиянах, то привозят алкоголь и разного рода косметику, поскольку разница в цене между ценой в магазинах Tax free и внутри страны, довольно значительная. В российских условиях это могут быть какие-то наши деликатесы, та же наша икра. Скорее всего, набор ассортимента, который будет пользоваться максимальным спросом, прояснится где-то через полгода работы системы. Но, даже если динамика наших магазинов беспошлинной торговля будет совпадать с таковой в Европе, это поспособствует заметному оживлению торговли и, скорее всего, за несколько лет принесет прибыть заметно более высокую, чем те предварительные цифры возможных затрат, которые были озвучены», - отметил эксперт.