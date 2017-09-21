Владимир Путин посетил «Яндекс»

/В России/

Владимир Путин побывал в московском офисе ведущей отечественной ИТ-компании «Яндекс», которая в этом году отмечает свое двадцатилетие.

В ходе посещения Президента сопровождал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. Гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин и финансовый директор компании Грегори Абовски рассказали главе государства, что в компании работают около семи тысяч человек, средний возраст сотрудников – 30 лет, большинство из них – выпускники ведущих российских вузов. 23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году была представлена одноименная поисковая система.

Президент ознакомился с основными направлениями деятельности компании. Главе государства рассказали, в частности, о работе системы «Яндекс.Поиск», разработках в области искусственного интеллекта, онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета, в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта.

Одна из новых разработок «Яндекса» – голосовой помощник «Алиса». В программу «Алисы» заложены, в частности, сведения о погоде, ответы на вопросы о маршрутах по городу. Диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате. В мире нет аналогов «Алисы», поскольку в отличие от других голосовых помощников с ней можно просто разговаривать. Машина работает не по принципу распознавания ключевых слов, как уже созданные голосовые помощники, а анализирует перед ответом большие объёмы информации. Голосовой помощник «Алиса» будет запущен 10 октября.

Владимиру Путину также показали действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе». В.Путин наблюдал, как автомобиль проехал по двору.