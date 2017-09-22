«Википедия» как научный источник? «За» и «против»

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Это не шутка. «Википедия» становится научным источником. Об этом заявили Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) и Питтсбургского университета. По их словам, ссылки на электронную библиотеку все чаще появляются работах ученых. Википедия не просто содержит записи из исследований, она помогает формировать науку, утверждают профессора. «Википедия» с момента основания сильно изменилась, рассказал в эфир радио Sputnik исполнительный директор «Викимедиа» (российское отделение «Википедии»), кандидат психологических наук Станислав Козловский.

«Если до этого считалась, что «Википедия» является как бы зеркалом, она отражает развитие науки. Но, оказалось, что связь между «Википедией» и наукой - двусторонняя. И то, что написано в «Википедии», те знания, которые популяризирует «Википедия», они потом оказывают влияние на науку. Достаточно большое количество ученых читают статьи, которые используют в качестве источников для статей «Википедия», их часто цитируют другие ученые и они становятся более читаемые».

Но, если «Википедия» ссылается на какое-то научное исследование, это ещё не значит, что информация достоверна, полагает кандидат биологических наук, лидер общественно-политического движения "За честную страну" Вера Мысина. Об это она рассказала в эфире радио Sputnik.

«Если брать мировую научную среду, она сейчас очень разрознена. Было довольно много скандалов, связанных с тем, что, допустим публиковали статьи, если мы берем естественные, технические науки, в которых были просто-напросто даже статистические недостоверные, недоказанные эксперименты. То есть, мы пытались проверять, возобновить эти эксперименты в других лабораториях, в других странах мира, и не получали совершенно того результата, который был заявлен в научной статье. Естественно тех, кто печатает такие результаты, объявляли откровенно шарлатанами. Такие были скандалы, а сейчас доходит до того, что мы просто-напросто используем источник «Википедия», безграмотный источник. Там зачастую публикуются вещи откровенно безграмотные, там ошибки в словах, в предложениях. Мы сейчас с вами говорим об ученых, не об учителях, ни о ком то еще, а действительно об ученых, о тех людях, которые привносят новые знания в этот мир, которые создают что-то новое. Если сейчас ученые начнут пользоваться «Википедией», то это звучит, как абсурд, потому что «Википедия» может быть, да, это какой-то инструмент, но я не назову его хорошим даже для студентов. «Википедия» - это просто необразованщина. Если человек позволяет себе зайти в «Википедию» и считает, что он найдет там какой-то источник знаний, это очень грустно, потому что источники знаний находятся у нас в совершенно других местах. В «Википедии» большое количество откровенного мусора, и это, если говорить мягко, абсолютно непроверенные факты, кто и что туда заносит тоже абсолютно неизвестно, поэтому ученый, наверное, не должен просто себя уважать, если он использует источники из «Википедии», - уверена Вера Мысина.

Не ошибается, тот, кто ничего не делает. И как раз интерактивный режим и помогает исправлять ошибки, - сказал в эфире радио Sputnik исполнительный директор «Викимедиа» Станислав Козловский.

«Ошибки есть везде. Проводились в 2004 году в Nature была публикация, где сравнивали энциклопедию «Британника» и «Википедию», оказалось, что количество ошибок сопоставимо. С тех пор «Википедия» достаточно сильно ушла вперед. То есть, ошибки есть везде, чем больше, длиннее статья, тем легче там найти хоть какую-то да ошибку. Чем прекрасна «Википедия», это огромное количество глаз, которые вычитывают статьи, и сообщают об ошибках. И ежедневно в русской «Википедии», кроме тех, кто постоянно пишет в «Википедию», там они сами что-то находят, но и читатели сообщают об ошибках. Многие научные статьи их просто невозможно прочитать, потому что за чтение каждой статьи требуют деньги, по 30 долларов просто за чтение статьи. А каждому ученому надо возможно тысячу статей прочитать, из них полезных будет 1-2, но за каждую, по идее, надо платить. Википедия работает бесплатно, она не коммерческая и поэтому ее чаще читают», - отметил Станислав Козловский.

Как бы то ни было, в декабре 2013 года в заявлении ЮНЕСКО «Википедия» была названа «символом эпохи взаимодействия, в которую мы живём, и это не просто инструмент, это воплощение мечты, столь же древней, как человеческий интеллект и собрания Александрийской библиотеки». Об этом, кстати, сама «Википедия» и сообщает.