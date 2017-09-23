На Балтийском флоте завершился полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

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На Балтийском флоте завершился плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса.

В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области было задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчики выполнили свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработали действия на марше, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Целью учений стало поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработали комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнили зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. Венцом полевого выхода стало участие артиллерийских расчетов 11 армейского корпуса флота корпуса в эпизодах совместных стратегических учений «Запад-2017».

Источник: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту