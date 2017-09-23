Российской компании «Яндекс» исполняется 20 лет

/В России/

Дмитрий Медведев поздравил Яндекс с юбилеем.

Поздравляю вас с 20-летием со дня образования вашей компании.

За это время «Яндекс» превратился из обычного поисковика в крупнейший российский интернет-ресурс, который набирает популярность и среди пользователей из других стран. Вам всегда удавалось быть в числе первых – в использовании современных технических возможностей и в создании новых интересных проектов. Именно это стало вашим фирменным стилем и позволяет оставаться одним из лидеров в онлайн-пространстве страны, на равных конкурировать с зарубежными коллегами.

Сегодня «Яндекс» – это стартовая страница для миллионов пользователей. С помощью ваших сервисов и приложений люди узнают новости, планируют свой маршрут, делают покупки онлайн, слушают хорошую музыку, общаются и, конечно, ищут ответы на интересующие их вопросы. Здесь действительно «найдётся всё».

А главное – в «Яндексе» работают высококлассные программисты, инженеры и редакторы – словом, настоящая команда профессионалов. Я сам в этом убедился, когда был у вас в гостях.

Желаю вам новых успехов и новых идей. Уверен, впереди у вас ещё много масштабных и интересных проектов.

Д.Медведев