Будущие офицеры Воздушно-десантных войск проходят специальный курс обучения для десантирования внутри боевой техники

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Курсанты Рязанского вуза Воздушно-десантных войск проходят специальный курс обучения десантирования в специальных амортизационных креслах «Казбек», применяющееся в пилотируемых космических кораблях типа «Восток», «Восход» и «Союз».

В ходе курса занятий десантников обучают, как справляться с теми же перегрузками, которые испытывают космонавты в полете и при приземлении.

Будущие офицеры-десантники под руководством опытных преподавателей, имеющих практический опыт десантирования внутри боевых машин десантных различных поколений (БМД-1, БМД-2, БМД-3). Изучают методы проведения отбора военнослужащих для десантирования внутри боевой техники.

На занятиях военнослужащие в составе экипажа подготавливают БМД и средства для десантирования, учатся располагаться в боевом отделении (в индивидуальном кресле «Казбек») во время десантирования. Осуществляют тренировки для привыкания к воздействию перегрузок при отделении боевой машины от самолета, вступлении парашютной системы в работу и приземлении.

Занятия проводятся только с курсантами, проходящими обучение на факультете высшего профессионального образования.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации