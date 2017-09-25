Российские налоговики через блокировку «облака» Amazon ограничили доступ к серверу обновлений Joomla

/В России/

Это произошло из-за внесения со стороны ФНС в реестр запрещённых сайтов ресурсов Amazon Web Services, чьи домены и IP-адреса также активно блокируются Генпрокуратурой и Роскомнадзором

Блокировка сайтов облачного сервиса Amazon, чьими услугами пользуется множество IT-компаний, начала сказываться на работе популярных интернет-сервисов.

Как нам сообщили российские пользователи CMS Joomla!, из-за внесения Федеральной налоговой службой в реестр ресурса s3-us-west-2.amazonaws.com, под блокировку автоматически попал сервер обновлений данной системы управления контентом.

Блокировки сервисов Amazon вполне предсказуемо ударили по ни в чём не повинным пользователям, поскольку у российских ведомств, получивших право на запрет тех или иных сайтов, отсутствует механизм (да и, судя по всему, желание) взаимодействовать как с зарубежными IT-компаниями, так и с международным законодательством. В данный момент усилиями Роскомнадзора, Генпрокуратуры и ФНС под блокировку на территории России попало уже больше 260 ресурсов Amazon:

reestr.rublacklist.net/search/?q=amazon

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Напомним, технические ресурсы Amazon блокируются российскими ведомствами по разным причинам:

Роскомнадзор массово вносит их в реестр запрещённых сайтов, поскольку заблокированная им ещё в апреле 2017 года онлайн-рация Zello генерирует на Amazon всё новые и новые рабочие домены, когда «деградирует» (т.е. попадает под блокировку) каждый предыдущий. Таким образом владельцы Zello решили вопрос с блокировками своего приложения на территории России — по выражению интернет-предпринимателя и основателя telegram-канала «ЗаТелеком» Михаила Климарёва, «Роскомнадзору осталось заблокировать меньше 10 миллиардов доменов Zello в Amazon Web Services» для того, чтоб полностью перекрыть россиянам возможность пользоваться этим мессенджером-«рацией»;

По той же схеме действует и Генпрокуратура РФ, только её задача — блокировать экстремистские ресурсы, но при этом опять-таки задеваются и популярные облачные серdисы, в т.ч. AWS.

ФНС блокирует точно так же «кочующие» по Сети гемблинг-порталы, и некоторые из размещаются тоже на Amazon.

Источник: Роскомсвобода