«Сочи Автодром» примет Кубок Чемпионов Российской Дрифт Серии

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Финал сезона пройдет в формате ночной гонки. Мероприятие состоится 6 и 7 октября.

Как сообщили организаторы, тренировки планируется провести в пятницу с 19.00 до 22.00, в субботу с 19.00 уже стартуют парные заезды.

В состав судейской бригады войдет японец Хироки Фурусе, генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев.

Двое представителей судейской команды в этот раз станут участниками. Бороться за Кубок Чемпионов предстоит создателю европейской школы дрифта, чемпиону Италии Федерико Шерифо, Конкуренцию ему составит Тимофей Кошарный – один из основателей Российской Дрифт Серии, чемпион 2009 года.

Среди участников также заявлены чемпион сезона 2017 года Гоча Чивчян из команды «Форвард Авто», серебряный призер РДС 2017 Павел Бусыгин, представляющий команду «Toyo Tires x Gorilla Energy», призеры 2017 года в командном зачете, дрифтеры команды «Tuning Factory / AIMOL» Алексей Бобровских, чемпион РДС 2014 года Андрей Песегов и четырехкратный Чемпион РДС на Дальнем Востоке Илья Федоров.

Для зрителей до 7 лет предусмотрен бесплатный вход.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края