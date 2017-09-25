Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету

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Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор компании «Норильский Никель» Владимир Потанин провели торжественное открытие волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Норильске. Новая линия, протяженностью более 950 км и пропускной способностью 40 Гбит/с, обеспечит жителей Норильска высококачественными и доступными услугами скоростного доступа в интернет. Вместе с Норильском быстрый доступ к интернету также получат жители соседнего города Дудинка с населением около 22 тысяч человек. ВОЛС позволит провести современную связь также в поликлиники и больницы региона.

«Отрадно, что к скоростному интернету в России подключился сразу целый город, где живет почти 180 тысяч человек. Это самый северный в мире город с такой численностью постоянного населения. Именно поэтому связь сюда добралась только сейчас, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Это был сложный, дорогостоящий, но, безусловно, очень важный проект. Очень рад, что, несмотря на все трудности, как географические, так и экономические, мы, в конце концов, его реализовали. Это настоящий подвиг российских связистов».

Глава Минкомсвязи России подчеркнул, что скоростной интернет — это не только развлечение, но и дистанционное образование, телемедицина, доступ к качественным государственным услугам в электронном виде. «И все это вместе — новое качество жизни для целого города», — добавил он. Вместе с полноценным интернетом жители Норильска получат доступ ко всем онлайн-сервисам: в городе уже работает «Почта Банк», в ближайшее время будет запущен сервис «Яндекс.Такси».

Минкомсвязь России ведет системную работу по обеспечению всех жителей страны качественными услугами связи и вещания. Особенно актуальным этот вопрос является для труднодоступных и климатически сложных регионов. Так, о необходимости обеспечить Норильск скоростной связью Николай Никифоров заявлял еще в 2014 году. Напомним, с 2012 года к волоконно-оптическим линиям связи были подключены Магадан (почти 100 тысяч жителей), Мирный (35 тысяч жителей), Петропавловск-Камчатский (180 тысяч жителей), Салехард (48 тысяч жителей), Якутск (более 300 тысяч жителей) и десятки других городов России.

Следующим этапом в решении проблемы цифрового неравенства станет прокладка скоростной линии связи в Анадырь, где сегодня живет свыше 15 тысяч человек. Чукотский автономный округ сейчас остается единственным регионом РФ, куда до сих пор не пришла магистральная ВОЛС. Там услуги связи, в том числе доступ в интернет по-прежнему осуществляются через телекоммуникационные спутники. «Мы сделаем все возможное, чтобы, несмотря на сложнейшие климатические условия, почти 15 с половиной тысяч жителей Анадыря получили высокоскоростной оптический канал связи, — заявил Николай Никифоров. — Только тогда задачу по обеспечению всех городов Российской Федерации скоростным надежным и безопасным доступом в интернет можно будет считать решенной».

В декабре 2015 года между Минкомсвязью России и Правительством Чукотского автономного округа было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. В сентябре 2016 года в Анадыре Николай Никифоров провел совещание с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным, представителями ФГУП «Космическая связь», РТРС и операторов связи, посвященное вопросам качества и доступности услуг связи, а также перспективам решения проблемы цифрового неравенства для жителей региона.

Еще одной важной социальной задачей, которой Минкомсвязь России занимается уже несколько лет, является обеспечение высокоскоростной связью малых городов и сел России, где проживает от 250 до 500 человек. К настоящему времени уже проложено свыше 32 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, скоростной интернет пришел в 3909 населенных пунктов. Согласно плану всего будет подключено десять тысяч населенных пунктов, проложено свыше 215 тысяч км волоконно-оптических линий. Также к скоростному интернету будут подключены свыше 13 тысяч медицинских учреждений по всей России. В рамках этого подключения ВОЛС будет проложен в три тысячи населенных пунктов РФ, где никогда не было интернета.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации