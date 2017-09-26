Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО при ДТП

/В России/

Вчера в силу вступили поправки к закону об ОСАГО, которые устанавливают новые правила обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП. Теперь при аварии с участием более двух автомобилей потерпевшие обязаны обращаться в свою страховую компанию. Ранее ПВУ (прямое возмещение убытков) распространялось только на ДТП с двумя автомобилями.

Это правило имеет ограничение: если причинен вред здоровью или жизни людей, или иному имуществу, кроме автомобилей, которые попали в ДТП. Также у всех участников ДТП должны быть действующие полисы ОСАГО.

«Конечно, для автовладельцев это позитивное изменение, удобное, существенно облегчающее процесс возмещения ущерба при ДТП, однако для страховых компаний – это шаг к увеличению количества судебных процессов между собой. Поясню. Когда потерпевший обращается в свою страховую компанию, она выплачивает ему денежные средства на ремонт или же восстанавливает автомобиль. После СК, обращается в СК виновников ДТП и просит компенсировать понесенные расходы. Соответственно потом у СК возникают вопросы по корректности оценки размера ущерба, которые чаще всего решаются в рамках судебного разбирательства. Представьте, насколько теперь увеличится нагрузка на суды, если теперь практически по всем страховым случаям будут возникать подобные споры», - комментирует Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года, за период с 1 марта 2009 года по 31 июня 2017 года в рамках системы ПВУ потерпевшим было выплачено почти 320 млрд рублей, ежегодно объем операций страховщиков по ПВУ увеличивается.

По данным РСА, в 2016 году было урегулировано 1,35 млн страховых случаев по ОСАГО на сумму 81,8 млрд рублей, в первом полугодии 2017 года – 822 тыс. случаев на сумму 50 млрд рублей.