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Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост побывали на строительной площадке в Керченском проливе и увидели, как строят самый длинный мост в России. Это участники, которые заняли первое, второе и третье места в номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня». Девять человек из Москвы, Иванова, Орла, Саяногорска, Нового Уренгоя, Минусинска, Дзержинска (Беларусь). Крымский мост вдохновил их на создание творческих произведений.

«Когда писал песню, я не думал, что это настолько впечатляющее сооружение, но теперь я своими глазами увидел все это. Фото не передают того, что на самом деле. Так захватывает, столько эмоций, которые буквально захлестывают, глаза разбегаются, находишься в каком-то сказочном месте», - поделился Леонид Чернышев, победитель конкурса в номинации «Лучшая песня».

Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале.

«Мы ездим в Крым с 2005 года на машине, я понимаю, насколько нужен этот мост, и насколько просто будет попасть в Крым с запуском движения по нему. Это такое грандиозное строение. И мы в числе тех немногих людей, которые могут пешком походить по мосту и ощутить на себе величие этой стройки», - рассказал Александр Давыдов, финалист конкурса в номинации «Лучшее стихотворение» (3-е место).

Участников впечатлили масштаб и скорость строительства и люди, которые возводят этот объект.

«Больше всего впечатлили люди, которые с таким энтузиазмом и за такие короткие сроки это все строят, чтобы это возникло, надо вложить не просто труд, но и душу», - сказал Эльдар Ахадов, финалист конкурса в номинации «Лучшее стихотворение» (2-е место).

Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост увидели не только стройку в Керченском проливе, но и познакомились с бытом и обычаями кубанских казаков, побывали в доме-музее М. Ю. Лермонтова. Многие признались, что по итогам поездки обязательно напишут новые произведения.