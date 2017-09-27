Казаки Черноморского казачьего округа вышли на трехдневный военно-полевой сбор

/В России/

Здесь они продемонстрировали блестящую организацию, воинскую дисциплину и боевую выучку.

Лейтмотивом военно-полевого выхода стал марш «Прощание Славянки», под который казаки впервые выходили на полигон и с которым прошли заключительным парадным маршем: «И зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков».

На форте Раевский, что в нескольких километрах от города-героя Новороссийска, ярко сверкает золотая маковка походной часовни. Здесь развернули лагерь два полка округа: Черноморский под командованием подъесаула Владимира Шамраева и Адагумский под командованием войскового старшины Константина Зырянова. На сборы прибыло более 500 казаков от Новороссийска до Адлера.

- Мы всегда равняемся в проведении военно-полевых выходах на Таманский отдел ККВ, в составе которого начинали пять лет назад, - поделился перед построением окружной атаман казачий полковник Сергей Савотин. – Для меня это уже четвертые самостоятельные сборы нашего округа. Сначала это было несколько палаток, одна полевая кухня на всех. А сегодня каждый из семи дивизионов имеет свою материальную базу. Казаки – это войска территориальной обороны. Начнись война, все воинские части уйдут на фронт, а казачество займет их позиции.

На построении настоятель казачьего храма Александра Невского протоиерей отец Василий Симора совершил молебен, окропив строй святой водой и благословив на благое дело – готовить себя к защите Отечества.

В первый день сборов высокую оценку их организации и проведению дал заместитель атамана ККВ казачий полковник Валерий Ефремов.

- Я побывал на сборах нескольких отделов Войска, и хочу отметить, что вы заметно отличаетесь как организованностью и дисциплиной, так и военной подготовкой. Хочу поблагодарить вас за то, что вы оставили свои дома и семьи, нашли время и возможность и прибыть сюда. Вы делаете большое дело и делаете его хорошо.

Памятным событием второго дня сборов стало участие казаков в праздновании 55-летия со дня основания и 74-ой годовщины со дня освобождения станицы Раевской от немецко-фашистских оккупантов. У Вечного огня, где на мраморе высечены имена павших в годы Великой Отечественной войны раевчан, прошел торжественный митинг, после чего всех участников праздника пригласили в центральный парк станицы для главного события дня – открытия памятника с именами 229 казаков-основателей Раевской.

Не только военной подготовкой занимались на выходе казаки, но состязались и в спортивных соревнованиях, и в творчестве. Вечером второго дня состоялся V фестиваль казачьей песни.

На торжественное построения третьего дня для подведения итогов сбора прибыли почетные гости, среди которых атаман Таманского отдела, Герой Кубани, казачий полковник Иван Безуглый, главы Новороссийского внутригородского округа Василий Чумак и Раевского сельского округа Алла Токарева.

Приятным сюрпризом для казаков стало проведение здесь же, на Форте, первых домашних казачьих игр. Инициаторы игр – Новороссийская историко-патриотическая общественная организация «Верная линия». Представители всех дивизионов состязались в метании ножей, саперных лопаток и топоров, в рубке лозы и каната, поучаствовали и в старинной казачьей забаве - нарезать шашкой кабак (тыкву).

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск