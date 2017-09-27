Энергетики работают в режиме повышенной готовности

/В России/

В связи с прогнозируемым шквалистым усилением ветра, порывы которого в отдельных районах края могут достигать 35 м/с персонал филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети работает в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков в ближайшие сутки в крае ожидается сильный северо-восточный ветер. В районе Новороссийска порывы ветра до 35 м/с.

В случае возникновения технарушений бригады Кубаньэнерго готовы оперативно выехать на место для ликвидации технарушений. Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов.

В целом в зоне ответсвенности компании в полной готовности находится аварийный персонал в составе более 370 бригад и свыше 600 единиц спецтехники, готовы резервные источники энергоснабжения.

Бригады укомплектованы всем необходимым оборудованием и материалами. Ситуацию контролирует оперативный штаб Кубаньэнерго. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, краевой, городскими и районными администрациями.

Горячая линия Кубаньэнерго для населения: 8-800-100-15-52