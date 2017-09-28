Марки в честь героев борьбы с терроризмом вышли в почтовое обращение

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28 сентября в рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышли две марки, посвященные старшему лейтенанту В.А. Долонину и майору В.В. Матвееву, получившим звание героев Российской Федерации посмертно в ходе контртеррористической операции.

На почтовых марках изображены портреты героев В.А. Долонина и В.В. Матвеева, а также медаль «Золотая Звезда». Марки размером 42х30 мм, номиналом 22 рубля, изданные тиражом по 145 тыс. экземпляров, поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в

г. Москве.

Долонин Владислав Александрович (1969–1995) — командир группы специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, старший лейтенант. Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 1995 года Долонину Владиславу Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.

Матвеев Виктор Владимирович (1963–2001) — начальник отделения СОБР при ГУВД Московской области, майор милиции. Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 2001 года Матвееву Виктору Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.