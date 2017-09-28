В Иркутской области директоров школ увольняют за "неправильное" голосование жителей

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В адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина поступило коллективное обращение работников средней школы села Зерновое в поддержку директоров школ Черемховского района. Заявители сообщают, что срочные трудовые договоры сроком на 1 месяц были подписаны, кроме упоминавшихся уже образовательных учреждений в поселке Михайловка, деревнях Балухарь и Верхняя Иреть, еще с 6 руководителями. Они расценивают ситуацию как беспрецедентное в Черемховском районе нарушение прав человека, сопровождающееся полным неуважением к педагогическом сообществу.

Заявители подчеркивают, что такое положение складывается в территориях, "где выборы глав администраций прошли по неугодному властям сценарию". В письме также сообщается, что "заместитель мэра Иванова Ф.Б., выступив с поддержкой коллективов школ, вынуждена была подать заявление об уходе". "Анализируя ситуацию, сложившуюся в районе, делаем вывод, что власть целенаправленно уничтожает образование, пытаясь превратить педагогов в послушных марионеток. Но разве может раб воспитать свободного и мыслящего человека?! " – говорится в письме, под которым поставили подписи 62 человека.

В этот же день Уполномоченному поступило и пояснение мэра района Виктора Побойкина, которого ранее Валерий Лукин просил прокомментировать доводы, изложенные в обращениях из деревень Балухарь и Верхняя Иреть. Мэр подчеркивает, что спорные решения приняты Отделом образования Черемховского районного муниципального образования без его участия, равно как и без участия администрации района, только на основании добровольных соглашений сторон, одной из которых является Учредитель муниципального образовательного учреждения – районный отдел образования, выступающий как самостоятельное юридическое лицо. Соглашения заключены в соответствии с уставами этих образовательных учреждений и не противоречат трудовому законодательству. Вмешательство Уполномоченного по правам человека в процесс принятия управленческих решений Виктор Побойкин считает излишним. Сообщает Пресс-служба омбудсмена Иркутской области

Источник: Пресс-служба омбудсмена Иркутской области