В рамках учений спасатели и лётчики МЧС отработали эвакуацию условно пострадавших из зоны ЧС

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28 сентября спасатели ЮРПСО МЧС России приняли участие в командно-штабных учениях по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного характера.

По легенде учений, на значительной территории города Сочи было зафиксировано выпадение более месячной нормы осадков, в результате чего произошел резкий подъем уровня рек. Подтоплены домовладения, нарушены электроснабжение, газоснабжение и дорожное сообщение некоторых населенных пунктов, также нарушены условия жизнедеятельности более 100 тысяч человек.

Прибыв к месту условной ЧС – слиянию рек Мзымта и Кепша, вертолетом Ми-8 спасатели и лётчики МЧС эвакуировали условно пострадавших из зоны ЧС.

В рамках учений спасатели ЮРПСО МЧС России отработали десантирование по веревке вдоль русла реки, перенос пострадавшего на носилках под вертолетом на площадку, удобную для посадки воздушного судна, транспортировку условно пострадавшего на борт Ми-8 и его эвакуацию в лечебное учреждение г. Сочи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России