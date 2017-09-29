Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям стартовал в Сочи

/В России/

Мероприятие будет проходить с 29 сентября по 01 октября 2017 года. Сегодня на повестке дня пленарное заседание, награждение лучших сотрудников природоохранной отрасли, премьера документального фильма о заповедной системе России и ряд других мероприятий.

Форум организован Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в честь столетнего юбилея заповедной системы России и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Девиз мероприятия – «Сто лет сохраняем природу!»

Россия сегодня – один из мировых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия?. В стране более 13 тысяч ООПТ, и эта крупнейшая и сложная заповедная система активно развивается. Объявленный в стране Год экологии и особо охраняемых природных территорий дал мощный импульс количественным и качественным изменениям в этой области. Форум ООПТ покажет уровень развития заповедного дела в России, станет статусной площадкой для профессионального общения и обмена опытом?.

Ключевым мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание. В нём приняли участие руководство и сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственных структур?, представители различных ООПТ?; руководство наиболее авторитетных экологических общественных организаций, в том числе иностранных?; известные зарубежные эксперты.

Форуму направили свои приветствия: Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Хлопонин, спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин. Лично поздравить участников с юбилеем заповедной системы страны приехал Михаил Щетинин, Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, открывая мероприятие, начал с исторического экскурса. Сто лет назад усилиями энтузиастов людей были сделаны первые шаги по созданию уникальной системы охраны природы – был создан первый в России заповедник «Баргузинский». С тех пор площадь заповедных территорий колоссально увеличилась, занимая сегодня около 13% территории России (примерно 62,5 млн. га). Федеральная система ООПТ включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 заказников. В заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов. Сергей Донской поздравил их со знаменательной датой и рассказал о планах по развитию системы ООПТ на ближайшее будущее.

«До конца 2017 г. в России будет создано 6 новых ООПТ федерального значения. Уже образован национальный парк «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. В ближайшее время будут внесены в Правительство проекты постановлений о создании остальных охраняемых территорий.

Существенный вклад в охрану природы в России вносят и региональные ООПТ, которые располагаются на площади более 7% территории страны и обеспечивают сохранение наиболее ценных природных комплексов во всех российских регионах. В рамках Года экологии и ООПТ запланировано создание 73 новых ООПТ регионального значения.

Отдельно хотел бы сказать об интеграции заповедной системы России в международное сотрудничество. Сегодня международный статус имеет 71 территория в стране, 14-ти из них этот статус присвоен в последние 10 лет. 20 объектов входят в сеть Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 42 – в сеть биосферных резерватов, 24 – находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции. Развивается сеть трансграничных ООПТ на границах с Китаем, Монголией, Казахстаном и Финляндией, Норвегией, США и другими странами».

Сергей Донской также рассказал об основных задачах и перспективах развития российских ООПТ, обсуждение которых и будет происходить на форуме. В частности, сегодня растёт интерес ко внутреннему экологическому туризму в России, и активно обсуждается вопрос развития экологического туризма на ООПТ. Как сказал Глава Минприроды России, «требуются взвешенные решения и быстрые шаги к созданию соответствующего рынка услуг.

С этой целью мы разработали приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Цель проекта – создание механизмов сохранения, восстановления и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, включая развитие экотуризма на базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения. По итогам проекта будет развита инфраструктура для экологического туризма в таких перспективных регионах, как Северный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай, Арктика и др».



Чжан Синьшен, Президент Международного Союза Охраны Природы (МСОП), в своём выступлении подчеркнул, что Россия является одним из лидеров экологического движения во всём мире. «То, что мы встречаемся здесь, в Сочи, на мероприятии такого масштаба и со столь насыщенной программой, говорит о том, что объявленный в России Год экологии стал для системы ООПТ России полезным и мощным импульсом.

Сегодня начинается новая эра в защите природных ресурсов и экологии. В 2015 году произошло важное событие: мировые лидеры, в их числе Владимир Путин, обсудили и затем приняли на Генеральной Ассамблее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке цели, известные как «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Мы как профессионалы природоохранного дела должны следить за ответственным использованием ресурсов окружающей среды, что и отражено в Стратегии-2030. Только устойчивое развитие позволит человечеству развиваться дальше.

Мы видим, что Россия находится в авангарде стран, сохраняющих природу, и знаем, что в вашей стране проводится поистине огромная работа по защите окружающей среды. Хочу поблагодарить Правительство и Минприроды России и подчеркнуть готовность МСОП к всестороннему сотрудничеству. Желаю, чтобы голос людей, которые берегут природу, был слышен на самом высоком уровне; и надеюсь, что вместе мы сможем достичь прекрасных результатов».



Ольвье Робине, Директор Департамента Министерства экологической и солидарной трансформации Французской Республики, подчеркнул: «Для меня это первый визит в Россию. Моя задача здесь, на этом форуме – стать частью международной команды по совместному решению проблем сохранения биоразнообразия. Эти проблемы касаются всех нас, какую бы страну мы не представляли. Большое количество водных ресурсов, территорий, фауны являются зоной трансграничной ответственности целого ряда стран. Поэтому мы готовы работать по трансграничным программам, в том числе с Россией. Такие программы дают нам понимание о том, что происходит с природой сопредельных стран, и позволяют работать более эффективно».

Представитель Минэкологии Франции уточнил, что его ведомство считает особенно важным вести экопросветительскую работу и обмениваться опытом с коллегами из других стран.

«Только вместе мы можем добиться удовлетворительных результатов в решении наиболее важных общемировых проблем: это защита биоразнообразия, борьба с изменениями климата, просвещение и воспитание экологической ответственности в жителях наших стран, экологический туризм и развитие ООПТ».

В завершение выступления Ольвье Робине процитировал знаменитый фрагмент произведения своего соотечественника, Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы не наследуем землю от предков, мы берем ее взаймы у наших потомков».



Джамиль Ахмад, руководитель представительства ЮНЕП (природоохранной программы ООН) в Нью-Йорке, также поблагодарил организаторов форума за то, что Россия большое внимание уделяет сохранению природы.

«Россия играет особую роль в спасении биосферы от деградации. В год столетия вашей заповедной системы хотелось бы здесь, на этом форуме, поговорить о поддержке российских ООПТ со стороны государства и частного сектора, поскольку размер вашей страны предполагает титанические усилия по сохранению природы. Мы зависим от природных ресурсов, поэтому должны вкладывать максимум средств и сил в сохранение этих ресурсов. Работать над этим необходимо всем вместе.

Хочу пригласить руководство природоохранных ведомств России принять участие в очередной Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдёт в столице Кении Найроби с 4 по 6 декабря 2017 года и будет посвящена проблеме загрязнения планеты. Там мы будем разрабатывать конкретные меры и инструменты по борьбе за чистоту нашего общего дома».



Мари Прчалова, представитель программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», напомнила о том, что Россия накопила огромный опыт в области природоохранной деятельности, и в частности, символично, что нынешний форум проходит именно в Сочи. Ведь в непосредственной близости от Сочи находится Кавказский биосферный резерват – первый резерват ЮНЕСКО в нашей стране, созданный ещё в 1978 году. Россия по количеству таких ООПТ занимает сегодня второе место в мире. А в Год экологии и ООПТ в России (и в соседнем с ней Казахстане) создан первый трансграничный биосферный резерват на базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан). Резерват получил название «Большой Алтай».

«Выражаем всем вам благодарность за то, что Россия играет столь важную роль в развитии мировой сети биосферных резерватов», - сказала г-жа Прчалова.

От имени другого трансграничного проекта – «Зелёного пояса Финноскандии», системы ООПТ вдоль русско-финской границы протяженностью более 1000 км, – благодарность работникам российской заповедной системы также выразили представители природоохранной службы Финляндии «Метсахаллитус».

К поздравлениям и благодарностям в своём видеообращении присоединилась Кэти МакКинон (Председатель Всемирной комиссии по охраняемым природным территориям Международного союза охраны природы).

Кроме того, гости форума сегодня увидели премьерный показ фильма «Федеральная система особо охраняемых природных территорий России: ключевые итоги столетия. Заповедное дело в России: страницы и уроки истории». Награды получили лучшие работники российских заповедников и национальных парков, внесшие в 2017 году значительный вклад в развитие заповедного дела, и победители конкурса «Лучший по профессии-2017» в номинациях «Заповедная наука», «Охрана территории» и «Экологическое просвещение». Также были вручены 4 сертификата новым российским биосферным резерватам: «Хакасский», «Кизлярский залив», «Метсола» и «Большой Алтай».

Источник: «Год экологии в России»