Зампрокурора Симферополя, выступивший вместе с Поклонской против "Матильды", лишен гражданства РФ и скрывается в Москве

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Крымских прокуроров, выступивших против показа трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда", уволили из прокуратуры, а заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова еще и лишили гражданства. Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала "о судьбе коллег" на своей странице в Facebook.

Это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе трейлера в Симферополе. По словам Поклонской, они пострадали "за вынесение предостережения о недопустимости публичной демонстрации фильма "Матильда" в связи с нарушением законодательства о противодействии экстремистской деятельности и отсутствия на тот момент прокатного удостоверения".

Заместитель прокурора города Симферополя вынес предостережение в начале августа. "После публичных заявлений адвоката Учителя о необходимости наказать такого прокурора руководство предложило ему написать рапорт об увольнении по собственному желанию. На что получили отказ", - рассказала Поклонская.

"Тогда по месту получения российского гражданства этим прокурором (Севастополь) его руководством было направлено требование о проверке законности получения им этого самого гражданства. Естественно, поднадзорный орган пошел навстречу и вынес решение о лишении полученного сразу же после референдума гражданства России", - сообщила депутат.

Опального прокурора Поклонская характеризует как патриота России и своего соратника, который вместе с ней "приехал из Киева для защиты Крыма от бандеровцев, в отношении которого на Украине возбуждено уголовное дело за госизмену", а теперь он "оказался лицом без гражданства на радость украинским спецслужбам и их пропаганде".

"Мне стало известно от своих коллег (они для меня всегда были, есть и будут коллегами), что реагировать им на фильм "Матильда" нежелательно, - прокомментировала Поклонская ситуацию "КП". - Те принципиальные прокуроры, которые "ослушались" этого неофициального пожелания, например, в Республике Крым - сегодня пострадали".

Депутат отметила, что в Киеве крымских прокуроров ждет тюрьма, поэтому сейчас они находятся под ее опекой в России, причем слова Поклонской можно понять и так, что президент РФ Владимир Путин в курсе этой истории и поддерживает ее в покровительстве обиженных сотрудников прокуратуры Симферополя: "Сейчас они все со мной и останутся в России у себя на Родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает. Все работают со мной, кто вдруг оказался не нужен там", - заявила депутат.

На своей странице в Facebook она выразила недоумение, почему симферопольские органы так обошлись с защитником Крыма. "Честно говоря - подобные действия просто не укладываются в голове. Неужели желание во что бы то ни стало показать какой-то фильм важнее выбора, сделанного в марте 2014 года? И против кого, может быть, даже и не задумываясь об этом, сработали Учитель, адвокат и другие защитники в погонах этого фильма", - заключила Поклонская.

Агентству "Крыминформ" она охарактеризовала уволенных из прокуратуры сотрудников еще патетичнее: "Это те люди, которые шли со мной в одном ряду по обеспечению безопасности и законности проведения референдума в Крыму. Именно благодаря им в самый сложный период была сохранена прокуратура Республики Крым. Это те люди, за которых я ручаюсь, никогда не отступлю и не брошу их в беде", - сказала она.

В выпущенном симферопольской прокуратурой предостережении о недопустимости распространения трейлера фильма Учителя говорится, что рекламой этого фильма "грубо оскорбляются религиозные чувства верующих, публично оскверняются святыни православной веры" и память "страстотерпцев" - "святого Государя Николая II и святой Государыни Александры Федоровны".

Зампрокурора Симферополя оспаривает решение о лишении его гражданства

Зампрокурора Симферополя Александр Шкитов подтвердил радиостанции "Говорит Москва", что на запрос прокуратуры пришло заключение о том, что гражданство получено незаконно, в связи с чем он был уволен, "потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации".

По его словам, его уволили через неделю после вынесения предостережения о трейлерах "Матильды", и он уже оспаривает это решение.

Он добавил, что украинского гражданства его тоже лишили приказом президента Виктора Януковича как сотрудника прокуратуры Республики Крым. "Президент Украины Виктор Янукович лишил гражданства всех сотрудников прокуратуры и судей, оставшихся работать на Россию. Это было в 2014 году, решение вывешивалось в интернете. Получается, что сейчас я без гражданства. Хотя я считаю, что я гражданин Российской Федерации, потому что по закону лица, проживающие на территории Российской Федерации по состоянию на 90-92 годы, родители которых граждане России, признаются гражданами Российской Федерации. Я в эти года жил в России, родители - граждане Российской Федерации. Мать - с самого начала, а отец - после распада Советского Союза", - рассказал Шкитов.

Шкитов отметил, что с Поклонской он в последнее время не контактировал: "Наталья Владимировна - мой бывший руководитель. Взаимодействия у меня с ней нет, но я всегда рад ее слышать и видеть. Наталья Владимировна меня всегда поддерживала, за что я ей очень признателен. Это достойный человек, и достойный был прокурор республики. Возможно, у нас будет дальнейшее взаимодействие. Я всегда рад работать под ее началом".

Наталья Поклонская давно и последовательно борется с "Матильдой" и добилась того, что в ряде кинотеатров отказались от его демонстрации. В рамках борьбы Поклонская направила СМИ и правоохранительным органам документы о якобы "сомнительных схемах" финансирования фильмов Учителя офшорными кипрскими компаниями. Адвокат Учителя Константин Добрынин считает эти обвинения некорректными и направлял в ФСБ просьбу проверить, не поддерживает ли противница "Матильды" Поклонская экстремистов с целью изменить конституционный строй.

28 сентября на закрытом показе фильма Алексея Учителя "Матильда" побывали депутаты Госдумы и не увидели в ней оскорбления чувств верующих, которое усматривали в произведении не смотревшие его представители РПЦ.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" повествует о связи императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сочла, что этот фильм порочит память причисленного к лику святых императора, и развернула мощную общественную кампанию против фильма. На фоне этой кампании были совершены поджоги автомобилей у офиса адвоката Учителя, а в кинотеатры стали поступать угрозы в связи с планируемым показом фильма.

Источник: http://www.newsru.com/russia/29sep2017/simferopolhate.html