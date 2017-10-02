В Калининградской области начался осенний призыв граждан на военную службу

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В Калининградской области началась осенняя призывная кампания, которая в соответствии с указом Президента России продлится до 31 декабря 2017 года. В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота.

Призывные комиссии возглавляют главы соответствующих администраций. Во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и 9 отделов военного комиссариата Калининградской области, обслуживающие муниципальные образования.

Большинство призывников будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно часть из них отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Балтийский флот также пополнят новобранцы из других субъектов Российской Федерации, а также младшие специалисты, окончившие учебные части Министерства обороны России.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту