Роспотребназдор вновь озаботился синнерами

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Спиннер не влияет на психику детей, но мелкие детали игрушки могут быть опасны. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре. Журнал Forbes уже назвал спиннер "обязательной офисной игрушкой года", а Wired — "новым кубиком Рубика и тамагочи". Однако интерес к этой игрушке эксперты считают кратковременным. Декан факультета психологии Таврической академии Крымского федерального фниверситета Евгений Чёрный в эфире радио Sputnik рассказал, что спиннер просто помогает отвлечься.

«Если люди действительно нервничают или тревожатся, их активность должна переместиться в какое-то действие, какое-то движение. Происходит смещение активности внутренней в активность внешнюю. И вот спиннер. Так же можно крутить очки, авторучку, шарик, мячик, стиральную резинку. Это не снижает тревожность, если она есть. Человек просто отвлекается. Важно не присутствие спиннера, а повторяющиеся монотонные движения. И время от времени появляются вещи, которые так и созданы. Например, тот же кубик Рубика. Я убираю тут интеллектуальную составляющую. Его можно крутить и необязательно собирать. Вреда здесь нет, но и пользы он не приносит. Вызывает эффект раздражения, да. Люди раздражают друг друга так же, когда кто-то зевает, дергается, скрипит», - считает психолог.

По его словам, никакой опасности для детей эта игрушка не представляет.

«Дети всегда занимаются чем-то. Их активность должна выходить наружу. Но если она чрезмерна и связана с тревожностью, нужно найти способ вымещения активности. Игры, спорт. Спиннер уже отходит. Но, если говорить о детях, надо сделать урок и заставить крутить спиннер. Этого достаточно, чтобы они не вернулись к этому никогда. Будут относится к этому, как к химии. Потому что когда что-то запрещают, это только больше хочется. Нужно не просто разрешить, а попытаться навязать. Вместо спиннера придет что-то новое, подобное. Это вопрос маркетинга. Спиннер ведь сделан давно, нужно было его просто раскрутить в прямом и переносном смысле», - уверен эксперт.