Виталий Мутко: «Краснодарский край умеет реализовывать поставленные задачи на самом высоком уровне»

/В России/

По мнению заместителя председателя правительства РФ регион находится в высокой степени готовности к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Об этом Виталий Мутко заявил после окончания заседания совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Россия-2018».

Виталий Мутко отметил, что регион достойно провел Кубок конфедераций.

– Стадион «Фишт» был адаптирован под проведение футбольных матчей, построены тренировочные поля, налажена навигация. Сочи все провел на высочайшем уровне. Спортсмены были в восторге и от приема и от организации. В целом работой мы удовлетворены. Краснодарский край умеет реализовывать поставленные задачи на самом высоком уровне, – отметил Виталий Мутко, выразив уверенность в том, что край не будет испытывать никаких затруднений при проведении ЧМ.

Вениамин Кондратьев в свою очередь подчеркнул, что в плане подготовки к предстоящему событию данное совещание было необходимо. Оно позволило регионам-участникам еще раз сверить все графики выполнения работ.

– Мы имеем современные спортобъекты и инфраструктуру, подготовленных волонтеров, которые помогут провести грандиозный спортивный праздник, – резюмировал руководитель региона.

Также, по словам губернатора, после проведения ЧМ будет полноценно работать вся созданная инфраструктура.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края