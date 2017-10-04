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4 октября в Москве в Музее спортивной славы ЦСКА состоится церемония открытия бюста 12-кратного чемпиона СССР по мотогонкам и 14-кратного чемпиона Москвы по греко-римской борьбе Прокопия Николаевича Соколова.

Военный энциклопедический словарь

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03.10.2017 (18:11)Ирина Роднина примет участие в открытии бюста Прокопия Соколова в Музее ЦСКА



4 октября в Москве в Музее спортивной славы ЦСКА состоится церемония открытия бюста 12-кратного чемпиона СССР по мотогонкам и 14-кратного чемпиона Москвы по греко-римской борьбе Прокопия Николаевича Соколова.

На мероприятии будут присутствовать начальник ЦСКА полковник Артем Громов, его заместители, двукратные олимпийские чемпионки Светлана Хоркина (спортивная гимнастика) и Светлана Ишмуратова (биатлон).

Почетным гостем мероприятия станет трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира, воспитанница спортивной школы ЦСКА Ирина Роднина.

Также на церемонии будут присутствовать представители Федерации велосипедного спорта России, Федерации мотоциклетного спорта России, ДОСААФ России, ветераны авиации ВВС МВО и ветераны армейского спорта.

*Прокопий Николаевич Соколов (1894-1961 гг.) – заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион Москвы по греко-римской борьбе, выходивший на ринг против самого Ивана Поддубного, 12-кратный чемпион СССР по мотогонкам, 28-кратный чемпион Москвы и автор более 60 рекордов. Одним из них, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса, стал мотопробег Москва-Петербург-Москва, совершенный в 1925 году.

Одним из главных достижений Соколова стало создание в конце 1940-х годов мотокоманды ВВС Московского военного округа, в которую Прокопию Николаевичу удалось привлечь многих известных гонщиков того времени. В послевоенные годы команда ВВС была одной из сильнейших в СССР, а сама секция постепенно влилась в состав легендарного ЦДКА.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации